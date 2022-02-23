DHA 23 Şubat 2022 Çarşamba 16:18 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 16:23

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe'den ayrılma sürecinin yanı sıra, Mancini'ye yaptığı mektuplu şampiyonluk göndermesi, Arda Güler ve Emre Mor hakkındaki düşünceleri, futbolculuk kariyeri, sosyal medyanın etkisi ve güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlilerden ayrılma kararını ilk olarak Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin'e açtığını belirten Volkan Demirel, takımın başına Vitor Pereira'nın getirilmesinin ardından başkan Ali Koç'a talebini ciddi olarak ilettiğini söyledi.

"EMRE BELÖZOĞLU DA BEN DE ÇOK HIRSLI KARAKTERLERİZ"

İşte olaylı maçın perde arkası! 'Galatasaray'ı kurtarma operasyonu' Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevinden ayrılıp bir süre yayıncı kuruluşta yorumculuk yaptıktan sonra Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile anlaşan Volkan Demirel, Play Spor'da yayınlanan Tele Spor programında Orkun Yazgan'ın konuğu olarak birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. Karagümrük'ün kaliteli bir kadroya sahip olduğunu ve Türkiye Kupası hedefleri olduğunu söyleyen Volkan Demirel, "Fatih Karagümrük'te olmaktan çok keyif alıyorum. Her zaman Futbol takımlarını bir aile olarak görürüm.Takımda giriş vardı ama gelişme ve sonuca giderken sorunlar yaşanıyordu. Şu an bulunduğumuz yer, bu takımın kaliteli kadrosuna yakışmıyor. Daha üst sıralara çıkmak istiyoruz. Türkiye Kupası hedefimiz de var. Futbolda doğru, sonuçtur. Kazandığın sürece haklısındır, yenildiğin sürece de başarısızsındır" dedi. Galatasaray'dan dikkat çeken paylaşım! Arda Turan... Fenerbahçe'de yaşadığı tecrübelerin teknik direktörlük kariyerinde çok işe yaradığını kaydeden genç teknik adam,Futbolcularla ilişkiler konusunda çok iyi bir yol aldığımı düşünüyorum. Bana ailevi sorunlarını bile anlatıyorlar. Volkan Demirel, olduğu yeri sahiplenen bir karakterdir" diye konuştu. Göztepe - Galatasaray maçı sonrası ortalık karıştı! Koridorda Mostafa Mohamed'e saldırı

Futbolda başarının hırstan geçtiğinin altını çizen Demirel, "Başarının bir bölümü, hırs ve sinirden geçer. Her şeye 'Eyvallah.' diyen adamdan bir şey olmaz. Emre de ben de çok hırslı karakterleriz. Kalecilerin teknik direktörlükte daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Farioli de kalecilik yapmış, o da Türkiye'de adından çok söz ettiriyor" şeklinde konuştu.

Çağlar Söyüncü'nün maçında skandal! Taraftar sahaya girdi ve...

MANCINI'YE YAPTIĞI ŞAMPİYONLUK GÖNDERMESİ

Volkan Demirel, Fenerbahçe'de ile 2014 yılında yaşadıkları şampiyonlukta Mancini'ye yaptığı "kağıtlı" gönderme hakkında, "Mancini o dönem Galatasaraylı futbolculara kağıt gönderiyordu. Şampiyon olduktan sonra benim de aklıma böyle bir fikir gelmişti. Eğlence amaçlı bir şeydi. Kağıda Şampiyon Fenerbahçe yazdım. Fenerbahçe'de geçen yıllardan hep onur ve gurur duydum. Bizim Fenerbahçe'de yaşadıklarımızı hayal edemezsiniz. Gördüklerimizi rüyanızda dahi göremezsiniz. İyisiyle kötüsüyle..." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'de isyan var! Serdar Dursun ve Mesut Özil...

"SOSYAL MEDYA OLSAYDI, BEN BU KADAR YÜKSELEMEZDİM"

Futbolcuların taraftarların protestolarından olumsuz etkilendiğini belirten Demirel, "Sahaya 1 hafta sonra yine aynı oyuncu çıkacak. Bu yüzden o adamı yuhalamanın anlamı yok. Sezon bitsin, mesela 'Biz Volkan'ı istemiyoruz' deyin. Artık 'hashtag' mi açarsınız, beste mi yaparsınız... Protesto edilince hırslanan oyuncu görmedim. Aksine oyundan çıkmak isterler. Bir genç oyuncu çıkıyor, ertesi gün çok büyük futbolcu olmuş... Gelecek vadeden bir oyuncu bir hata yapıyor, çok kötü futbolcu oluyor. Eskiden sosyal medya olsaydı, ben bu kadar yükselemezdim. Emre Mor, söylenenlerin çok üstünde bir futbolcu. O da Milli Takım 'a gitmeyi çok istiyor. Çok etkilendiğim bir futbolcu. Dar alanda bu kadar rahat hareket eden bir oyuncu görmedim" dedi.

Ali Koç - Joachim Löw zirvesi gerçekleşti! İşte Alman hocanın talepleri

FENERBAHÇE'DE AYRILIK SÜRECİ

Fenerbahçe'den ayrılık süreciyle ilgili konuşan Demirel, başkan Ali Koç'la arasında geçen konuşmayı anlatırken, "Geçen sezonun sonlarına doğru Selçuk Şahin'e ayrılacağımı söylemiştim. Emre'ye de söyledim... 'Neden?' diye sordu, ben de 'Artık kendi başımıza bir şeyler yapmalıyız.' dedim. Başkan bana 'Neden ayrılmak istiyorsun?' dedi. Ben de 'Kalmamı isterseniz kalırım ama kendimi görmek istiyorum.' dedim. O dönem gelen teklifler de vardı, ekibimi de oluşturmaya başlamıştım. Yaz bitince beIN SPORTS teklif yaptı ve bana değerli hissettirdi. Başkana 'Müsaade ederseniz ayrılmak istiyorum.' dedim. O da 'Biraz daha bekle, bakarız.' dedi. Daha sonra Vitor Pereira geldi, ben de başkana talebimi daha ciddi şekilde ilettim" cümlelerini kurdu.