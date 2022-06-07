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  • William Carvalho transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe'ye gelmesi beklenirken...
Spor

William Carvalho transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe'ye gelmesi beklenirken...

William Carvalho'nun Fenerbahçe'ye transferi zora girdi. Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakan Real Betis ve William Carvalho, devreye Fulham girince çark etti. İşte detaylar...

Star Gazetesi7 Haziran 2022 Salı 14:15 - Güncelleme:
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Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirdikten sonra transferde çıtayı yükselten Fenerbahçe'nin, Portekizli teknik adamın vatandaşı William Carvalho'yu kadrosuna katmak istediği ileri sürülmüştü. Ancak bu transferde sarı lacivertli takımın karşısına güçlü bir rakip çıktı.

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FENERBAHÇE'NİN WILLIAM CARVALHO TRANSFERİNE FULHAM DARBESİ

İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen Carvalho'nun adı Fenerbahçe ile ilişkilendirilmiş hatta orta saha oyuncusu için sarı lacivertlilerin 8 milyon avroluk bir bonservis bedeli önerdiği iddia edilmişti. Real Betis ile 1 yıl sözleşmesi kaldığı için İspanyol kulübü de bu teklife sıcak bakarken, devreye Premier Lig'in yeni takımı Fulham girince işler karıştı.

AVANTAJ FULHAM'DA

İspanyol basınında yer alan habere göre; İngiliz kulübü, Premier Lig'de oynayacak olması ve ekonomik gücünün daha fazla olması nedeniyle William Carvalho'nun transferinde Fenerbahçe'nin bir adım önüne geçti.

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49 MAÇTA 4 GOL, 5 ASİST

30 yaşındaki Portekizli önlibero, geçen sezon Real Betis formasını 49 resmi maçta giydi ve 4 gol atarken, 5 kez de asist yaptı.

Star Gazetesi

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