Star Gazetesi 12 Mart 2022 Cumartesi 12:28 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 12:28

Galatasaray, Barcelona ile UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 0-0 berabere kalırken, Katalan takımının teknik direktörü Xavi Hernandez'in devre arasında adeta sinir krizi geçirdiği ortaya çıktı!

İspanyol basınında çıkan habere göre; Xavi oyun sırasında birçok kez taç çizgisi kenarına kadar gelerek oyuncularına kızmıştı. İspanyol teknik adamın asıl tepkiyi ise ilk yarı bittikten sonra soyunma odasında gösterdiği belirtildi.

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"OYNAMAK İSTEMEYEN ÇIKSIN"

Futbolcularını konsantre ve hırslı olmamakla suçlayan Xavi, "Oyunda değilsiniz! Bugün kim burada oynamak istemiyorsa şimdiden oyundan çıksın" diyerek bağırdı.

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DEVRE ARASINDA 3 DEĞİŞİKLİK

Xavi devre arasında 3 oyuncu değişikliği birden yapmış ve Araujo, Ferran Torres ve Memphis Depay'ı oyundan alırken, Pique, Dembele ve Aubameyang'ı sahaya sürmüştü.

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RÖVANŞ 17 MART'TA

0-0 sona eren Barcelona - Galatasaray maçının rövanşı 17 Mart Perşembe günü saat 20.45'te NEF Stadı'nda oynanacak.

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