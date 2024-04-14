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Spor

Yabancı hakemden, Fenerbahçe maçında 2 kez izleme tavsiyesi

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Portekizli Andre Narciso, hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na iki kez izleme tavsiyesinde bulundu.

IHA14 Nisan 2024 Pazar 21:26 - Güncelleme:
Yabancı hakemden, Fenerbahçe maçında 2 kez izleme tavsiyesi
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu hafta başlayan yabancı VAR hakemi uygulaması dolayısıyla bu maçın VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Andre Narciso yer aldı. Narciso'ya, AVAR'da Mustafa İlker Coşkun, Murat Tuğberk Curbay ve Koray Gençerler eşlik etti.

Fenerbahçe'nin 55. dakikada kazandığı penaltı öncesi Narciso, Tugay Kaan Numanoğlu'na pozisyonu izlemesini tavsiye etti. Portekizli hakem, sarı-lacivertlilerin 87. dakikada kazandığı penaltıda da izleme tavsiyesinde bulundu. Tugay Kaan Numanoğlu kenara gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararını iptal etti.

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