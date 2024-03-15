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Spor

Yabancı hakemler istememiş!

Kulüpler Birliği, yabancı hakemlere Türkiye'deki maçları yönetmeleri için teklif göndermiş ancak bu teklif kabul görmemiş.

Akşam15 Mart 2024 Cuma 09:15 - Güncelleme:
Yabancı hakemler istememiş!
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Galatasaray cephesinin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yabancı hakem talebiyle ilgili düşüncesi şu şekilde: "Ali Koç'un başkanı olduğu Kulüpler Birliği bu konuda bir çalışma yaptı. İngilizlerle bir görüşme yapıldı. Başka ülkelerden hakemlerle konuşuldu. Elit hakemlerin hepsi bu teklife 'Hayır' cevabını verdi. Geriye doğru dürüst hakem kalmadı. Çalışma böylece tamamlanamadı. Biz Galatasaray olarak yabancı hakem yönetiminin bir maç değil, tüm sezona yayılmasını istiyoruz. Sezona yabancı hakem kadrosuyla başlanmalı."

GÖZLER G.SARAY'DA

F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un düzenlediği basın toplantısında gündeme getirdiği 7 Nisan'da Şanlıurfa oynanacak Süper Kupa'nın ertelenme durumunda ise sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni bir takvim çalışması hazırlayan sarı lacivertliler, TFF'ye henüz resmi bir başvuru yapmadı. TFF cephesi bu konuda bir taraf değil. İki kulübün de böyle bir teklifle gelmesi halinde TFF Yönetim Kurulu toplanıp, değerlendirme yapacak. Galatasaray, henüz bu konuyu masa yatırmış değil. Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına cevap vermek için çalışmalara başladı.

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