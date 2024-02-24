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Spor

Yattara'nın yeni adresi sürpriz oldu!

Geçtiğimiz günlerde amatör lig ekiplerinden İmralıspor'a transfer olan İbrahim Yattara, Sivas'a indi.

24 Şubat 2024 Cumartesi 23:00 - Güncelleme:
Yattara'nın yeni adresi sürpriz oldu!
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Amatör lig ekiplerinden İmranlıspor'a transfer olan 43 yaşındaki Gineli futbolcu İbrahim Yattara, Sivas'a geldi.

Geçtiğimiz günlerde amatör lig ekiplerinden İmralıspor'a transfer olan İbrahim Yattara, tarifeli uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanına geldi.

Yattara'yı burada kulüp başkanı Adnan Avcı ve yöneticiler karşıladı.

Havalimanı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yattara, İmranlıspor ile hedefinin şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

Yattara, yeni takımına geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Başka şehre geldim. İnşallah hedefimiz şampiyonluk ve BAL ligine çıkmak. İnşallah hedefime ulaşacağım. Futbol oynamak kolay değil. Belli bir yaştan sonra gençlerle oynamak biraz zor ama inşallah ben elimden geleni yapmaya çalışacağım." dedi.

  • İmralıspor
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