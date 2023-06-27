Yeni sezon hazırlıkları Galatasaray'da başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 8'e 2 pas oyunuyla devam etti.

GALATASARAY HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda dinamik ısınmanın sonrasında koşu ve iki grup halinde 8'e 2 pas oyunuyla sürdü. İdman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.