Yıllar sonra A Milli Takım'a çağrılan Emre Mor'un büyük talihsizliği!

Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor'un sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Emre Mor, sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ay-yıldızlıların İskoçya ve Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosundan çıkarıldı.
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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
A Milli Takım, 16 Kasım'da Diyarbakır'da İskoçya ve 19 Kasım'da Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.