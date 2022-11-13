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  • Yıllar sonra A Milli Takım'a çağrılan Emre Mor'un büyük talihsizliği!
Spor

Yıllar sonra A Milli Takım'a çağrılan Emre Mor'un büyük talihsizliği!

5 yıl aranın ardından A Milli Takım'a davet edilen Emre Mor, sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

AA13 Kasım 2022 Pazar 13:16 - Güncelleme:
Yıllar sonra A Milli Takım'a çağrılan Emre Mor'un büyük talihsizliği!
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Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor'un sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Emre Mor, sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ay-yıldızlıların İskoçya ve Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosundan çıkarıldı.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

A Milli Takım, 16 Kasım'da Diyarbakır'da İskoçya ve 19 Kasım'da Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.

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