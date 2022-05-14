Mario Balotelli diye yazılır, olaylarıyla gündem olur. Gittiği her kulüpte disiplinsiz davranışlarıyla dikkat çeken İtalyan oyuncunun formasını giydiği Süper Lig ekibi Adana Demirspor'daki macerası kısa sürdü. Türkiye Gazetesi'nden Ömer Faruk Ünal'ın haberine göre; Tesislerde takım arkadaşı Yunus Akgün'ü tekme tokat döven 31 yaşındaki oyuncu güçlükle sakinleştirildi. Genç ismin yüzünün kan revan içinde kaldığı öğrenildi.

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İKİ YILI DAHA VARDI

Adana Demirspor Tesislerinin kapı ve pencerelerine de zarar veren Mario Balotelli için Adana Demirspor yönetimi acil olarak toplandı. 2024'e kadar mukavelesi olmasına rağmen ünlü forvet ile yolların ayrılmasına karar verildi. Aynı Balotelli'nin 20 gün önce de Adana'da kaldığı otelin kapı ve pencerelerini kırdığı ve disiplinsiz davranışlarına devam ettiği ortaya çıktı.

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GOL SEVİNCİNDE KAFASINA TEKME ATMIŞTI!

Akdeniz temsilcisinde yaşanan bu gelişme, birkaç ay önce yaşanan ilginç gol sevincini de akıllara getirdi. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya gelmiş ve ev sahibi ekibin 53. dakikada Yunus Akgün ile bulduğu golde daha önce görülmemiş bir gol sevinci yaşanmıştı. Mario Balotelli, golü atan takım arkadaşı Yunus Akgün'ü kafasına tekme atarak kutlamıştı.



BAŞKAN İDDİALARI YALANLADI

Öte yandan NTV Spor'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise iddiaların külliyen yalan olduğunu söylerken, "Böyle bir şey mümkün değil. Galatasaray maçı öncesi yalan haberler yapıldı. Balotelli ve Yunus takımda en iyi anlaşan oyuncular." ifadelerini kullandı.