Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'da kalacak mı? Açıklama geldi...

Yusuf Yazıcı, Lille'den kiralık olarak geldiği CSKA Moskova'daki kariyerine muhteşem bir başlangıç yaptı. Rusya'da gündemden düşmeyen milli futbolcunun geleceğiyle ilgili menajeri Adem Cebeci'den çarpıcı açıklamalar geldi.

Hat-trick yaptı Rusya'da Yusuf Yazıcı fırtınası

"YUSUF YAZICI'NIN YAPABİLECEKLERİNİN SINIRI YOK"

Rus basınına konuşan Cebeci, "Yusuf Yazıcı inanılmaz bir insan. Kendisini iyi hissettiğinde yapabileceklerinin sınırı yok. Birkaç gün önce verdiği bir röportajda hat-trick yaparsa mutlu olacağını söyledi ve son maçta bunu başardı. Bu başarı Yusuf için sadece bir başlangıç" ifadelerini kullandı.

YUSUF YAZICI CSKA MOSKOVA'DA KALMAK İSTİYOR

Adem Cebeci, CSKA'da kiralık olarak forma giyen Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi sona erdikten sonra Rus takımıyla yeniden anlaşıp anlaşmayacağıyla ilgili bir soruyu ise "Yusuf CSKA Moskova'da oynamaktan mutlu. Bu kadar güzel bir performanstan sonra Yusuf'u satın almak mümkün mü? Kesinlikle! Kendisi CSKA'nın bir parçası olmayı gerçekten seviyor" diyerek cevapladı.

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5 MAÇTA 6 GOL, 2 ASİST

Yusuf Yazıcı ocak ayında Lille'den kiralık olarak kadrosuna dahil olduğu CSKA Moskova'da 5 resmi maça çıktı ve bu müsabakalarda 6 gol atarken, 2 de asist yaptı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımının Rusya Premier Ligi'nde son oynadığı Rubin Kazan maçında hat-trick yapmıştı.

Star Gazetesi