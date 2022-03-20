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Spor

Rusya'da Yusuf Yazıcı fırtınası! Hat-trick yaptı

Rusya Premier Lig'in 22'nci haftasında CSKA Moskova, sahasında Rubin Kazan'ı 6-1 mağlup etti. Ev sahibi ekipte milli oyuncu Yusuf Yazıcı, attığı 3 gol ile hat-trick yaptı.

AA20 Mart 2022 Pazar 16:33 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 16:36
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Rusya Premier Lig'de CSKA Moskova, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın "hat-trick" yaptığı maçta Rubin Kazan'ı 6-1 yendi.

VEB Arena'da oynanan 22. hafta maçında CSKA Moskova, Rubin Kazan'ı ağırladı.

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Yusuf Yazıcı, üçüncüsü penaltıdan olmak üzere 5, 67 ve 86, Jean-Philippe Gbamin 11, Jesus Medina 24 ve Jorge Carrascal 26. dakikada fileleri havalandırarak takımını galibiyete taşıdı. Konuk ekibin tek golü, 38. dakikada Konstantin Kuchaev'den geldi.

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Rubin Kazan'da Alexander Lomovitsky 44, Silvie Begich 85. dakikada kırmızı kart gördü. Yusuf Yazıcı 90. dakikada yerini Akhmetov'a bıraktı.

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CSKA Moskova formasıyla ligde 4 maça çıkan Yusuf, gol sayısını 6'ya çıkardı.

Bu sonuçla 42 puana ulaşan CSKA Moskova, 3. sırada yer aldı. Rubin Kazan ise 25 puanla 10. basamakta kaldı.

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