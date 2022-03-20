Rusya Premier Lig'de CSKA Moskova, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın "hat-trick" yaptığı maçta Rubin Kazan'ı 6-1 yendi.
VEB Arena'da oynanan 22. hafta maçında CSKA Moskova, Rubin Kazan'ı ağırladı.
Yusuf Yazıcı'dan talihsiz başlangıç! Türkiye'ye geliyorYusuf Yazıcı
, üçüncüsü penaltıdan olmak üzere 5, 67 ve 86, Jean-Philippe Gbamin
11, Jesus Medina
24 ve Jorge Carrascal
26. dakikada fileleri havalandırarak takımını galibiyete taşıdı. Konuk ekibin tek golü, 38. dakikada Konstantin Kuchaev
'den geldi.
Yusuf Yazıcı yıllar sonra tarihi başarıya imza attı! Herkes onu konuşuyor...
Rubin Kazan'da Alexander Lomovitsky
44, Silvie Begich
85. dakikada kırmızı kart gördü. Yusuf Yazıcı
90. dakikada yerini Akhmetov
'a bıraktı.
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CSKA Moskova formasıyla ligde 4 maça çıkan Yusuf, gol sayısını 6'ya çıkardı.
Bu sonuçla 42 puana ulaşan CSKA Moskova, 3. sırada yer aldı. Rubin Kazan ise 25 puanla 10. basamakta kaldı.