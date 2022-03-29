Yusuf Yazıcı endişesi! CSKA paniğe kapıldı...

Yusuf Yazıcı, ara transfer döneminde Lille'den CSKA Moskova'ya kiralanmış ve başarılı futboluyla kısa sürede Rusya Premir Ligi'ne damgasını vurmuştu. CSKA'nın en büyük kozu konumuna gelen Yusuf'un, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın İtalya ile bu akşam oynayacağı hazırlık maçının kadrosundan çıkartılması Ruslarda paniğe yol açtı!

YUSUF YAZICI'NIN MENAJERİ MÜJDEYİ VERDİ

Ve Yusuf Yazıcı'nın Rusya'daki kaderi belli oldu! Resmen açıklandı 3 Nisan Pazar günüile kritik bir lig maçına çıkacak olan CSKA'da Yusuf Yazıcı'nın karşılaşmaya yetişip yetişemeyeceği merak konusu olurken, sevindirici haber futbolcunun menajerinden geldi.

Rus basınına konuşan Yusuf'un menajeri Adem Cebeci, "Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı önemli bir şey değil. Yorgunluğa dayalı bir kas kasılması yaşadı. Önlem olarak antrenmana katılmamasına karar verildi. 3 Nisan'daki Ural maçında forma giyebilecek" ifadelerini kullandı.

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ZİRVEYİ VE ALT TARAFI İLGİLENDİREN KRİTİK MAÇ

Rusya Premier Ligi'nde oynanacak 23. hafta maçları öncesinde CSKA Moskova 42 puana sahip ve 48 puanlı lider Zenit'in ve 43 puanlı ikinci Dinamo Moskova'nın arkasında 3. sırada bulunuyor. 20 puanlı Ural ise 13. basamakta yer alıyor ve kümede kalma mücadelesi veriyor.

5 MAÇTA 6 GOL, 2 ASİST

Yusuf Yazıcı, CSKA formasıyla çıktığı 5 resmi maçta 6 kez fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı. 25 yaşındaki futbolcunun Rus takımıyla kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.

Star Gazetesi