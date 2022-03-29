İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2022 Salı / 26 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8286
  • EURO
    16,3999
  • ALTIN
    912.064
  • BIST100
    2194.28
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yusuf Yazıcı endişesi! CSKA paniğe kapıldı...
Spor

Yusuf Yazıcı endişesi! CSKA paniğe kapıldı...

Yusuf Yazıcı'nın, A Milli Takım'ın İtalya ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarılması Rus takımı CSKA Moskova'da endişeye neden oldu. Peki Yusuf Yazıcı'nın sakatlığıyla ilgili son durum ne? İşte detaylar...

Star Gazetesi29 Mart 2022 Salı 13:08 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 13:08
ABONE OL

Yusuf Yazıcı, ara transfer döneminde Lille'den CSKA Moskova'ya kiralanmış ve başarılı futboluyla kısa sürede Rusya Premir Ligi'ne damgasını vurmuştu. CSKA'nın en büyük kozu konumuna gelen Yusuf'un, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın İtalya ile bu akşam oynayacağı hazırlık maçının kadrosundan çıkartılması Ruslarda paniğe yol açtı!

Ve Yusuf Yazıcı'nın Rusya'daki kaderi belli oldu! Resmen açıklandı

3 Nisan Pazar günü Ural ile kritik bir lig maçına çıkacak olan CSKA'da Yusuf Yazıcı'nın karşılaşmaya yetişip yetişemeyeceği merak konusu olurken, sevindirici haber futbolcunun menajerinden geldi.

YUSUF YAZICI'NIN MENAJERİ MÜJDEYİ VERDİ

Rus basınına konuşan Yusuf'un menajeri Adem Cebeci, "Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı önemli bir şey değil. Yorgunluğa dayalı bir kas kasılması yaşadı. Önlem olarak antrenmana katılmamasına karar verildi. 3 Nisan'daki Ural maçında forma giyebilecek" ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı'dan talihsiz başlangıç! Türkiye'ye geliyor

ZİRVEYİ VE ALT TARAFI İLGİLENDİREN KRİTİK MAÇ

Rusya Premier Ligi'nde oynanacak 23. hafta maçları öncesinde CSKA Moskova 42 puana sahip ve 48 puanlı lider Zenit'in ve 43 puanlı ikinci Dinamo Moskova'nın arkasında 3. sırada bulunuyor. 20 puanlı Ural ise 13. basamakta yer alıyor ve kümede kalma mücadelesi veriyor.

5 MAÇTA 6 GOL, 2 ASİST

Yusuf Yazıcı, CSKA formasıyla çıktığı 5 resmi maçta 6 kez fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı. 25 yaşındaki futbolcunun Rus takımıyla kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.