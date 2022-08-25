Yusuf Yazıcı Süper Lig'e döndü!

Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, yılın transfer bombasını patlattı. Karadeniz Fırtınası, eski yıldızı Yusuf Yazıcı'yı 1 yıllığına kiraladı.

ABDULLAH AVCI, YUSUF YAZICI'YI İSTEDİ

Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği ile harekete geçen bordo-mavili yönetim, bonuslarla birlikte 18.5 milyon avroya sattığı Yusuf Yazıcı için Lille'i markaja aldı.

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LILLE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Bir süredir çok gizli bir şekilde yürütülen çalışmalarda mutlu sona ulaşıldı. Geçen sezonu Rus kulübü CSKA'da kiralık geçiren 25 yaşındaki Trabzonlu yıldızın kiralanması konusunda Fransız kulübüyle her konuda anlaşmaya varıldı.

TRABZON'A DÖNMEYİ ÇOK İSTEDİ

Çocukluk hayali olan Trabzonspor'da şampiyonluk yaşama fırsatını geçen sezon, Rusya'ya giderek kaçıran Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'a dönüş için çok istekli olduğu öğrenildi.

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300 BİV AVRO KİRALAMA BEDELİ

Lille Kulübü ile kiralama konusunda 300 bin avroya anlaşma sağlandı. Burak ve Zeki Çelik'in ayrıldığı Lille'de kendini yalnız hisseden Yusuf Yazıcı'nın; İtalya, Almanya ve Rusya'dan gelen tekliflere rağmen Trabzonspor'u istediği öğrenildi. Bordo-mavili kulüp, Yusuf Yazıcı transferini bugün açıklayacak.