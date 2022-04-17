Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği CSKA Moskova, Rus Premier Lig'in 25. haftasında FK Ufa'ya konuk oldu. Neftyanik Stadı'nda oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.

CSKA Moskova'nın golünü 88. dakikada Mario Fernandes atarken, FK UFA'nın 90+5'te Aleksey Nikitin'den geldi.

Moskova temsilcisi bu skorla zirve mücadelesinde büyük bir yara aldı ve lider Zenit'in 11 puan gerisinde 44 puanla 3. sırada yer aldı. Ufa ise 22 puanla 14. sırada bulunuyor.

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YUSUF YAZICINI MUHTEŞEM SERİSİ SONA ERDİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı 90 dakika sahada kaldı. Müsabakayı golsüz tamamlayan milli futbolcunun, CSKA'ya transfer olduğu günden bu yana çıktığı 6 maçta sürdürdüğü "üst üste gol atma serisi" sona ermiş oldu.

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YUSUF'UN REKORU TEHLİKEDE!

Yusuf Yazıcı, Rusya Premier Lig'de çıktığı ilk 6 maçta da golle buluşarak bu alanda lig rekorunu kırmış ve adını tarihe yazdırmıştı. Ancak Yusuf'un bu rekoru Lokomotiv Moskova'nın forveti Wilson Isidor tarafından kırılabilir. Ocak ayında Monaco'dan Lokomotiv'e transfer olan Isidor, Yazıcı gibi çok iyi bir başlangıç yapmış ve ligde çıktığı 5 maçta da gol atmıştı. Fransız golcü bu performansını sürdürmesi halinde Yusuf Yazıcı'nın rekorunu tekrarlama veya kırma şansına sahip olabilir.

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YUSUF YAZICI MAÇIN EN İYİ OYUNCUSU SEÇİLDİ

Bu arada Yusuf, FK Ufa maçında her ne kadar gol atamasa da sergilediği başarılı performansla "maçın en iyi oyuncusu" seçildi. 25 yaşındaki oyuncu Rus basınında 7.56 puanla karşılaşmanın en değerli oyuncusu olarak kabul edildi. 90 dakikada sahada kalan Yusuf, yüzde 85 başarılı pas yüzdesiyle oynadı. Kaleyi bulan 1 şutu olan milli oyuncu, 7 kez korner kullandı.

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8 MAÇTA 8 GOL, 2 ASİST

Bu sezon CSKA'da kiralık olarak forma giyen Yazıcı, tüm müsabakalarda kırmızı mavili formayla 8 maçta görev aldı ve 8 gol ve iki asist kaydetti.

Star Gazetesi