Zeki Çelik'in transferi resmen açıklandı! 4 yıllık imza...

Milli futbolcu Zeki Çelik, Roma'ya transfer oldu. Lille'de gösterdiği performansla uzun süredir ismi Roma ile anılan Zeki, yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Okay Yokuşlu Beşiktaş'la anlaştı mı? Menajeri açıkladı... İmza töreninde açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki futbolcu,ifadelerini kullandı.