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Spor

Zeki Çelik'in transferi resmen açıklandı! 4 yıllık imza...

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Lille'de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA5 Temmuz 2022 Salı 10:55 - Güncelleme:
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Milli futbolcu Zeki Çelik, Roma'ya transfer oldu. Lille'de gösterdiği performansla uzun süredir ismi Roma ile anılan Zeki, yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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 İmza töreninde açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki futbolcu, "Böylesine önemli bir kulüpte oynamak benim için bir onur. Büyük hedeflerim var. Takımın başarısına katkıda bulunmak istiyorum. Kendimi hazır ve odaklanmış hissediyorum, asla pes etmiyorum ve beni sahada her zaman mücadele ederken göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

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