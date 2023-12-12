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Spor

Ziraat Bankkart, deplasmanda galip!

Ziraat Bankkart, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos takımını 3-1 yendi.

AA12 Aralık 2023 Salı 22:59 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart, deplasmanda galip!
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Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde Ziraat Bankkart, A Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımını 3-1 mağlup etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanan maçın ilk setini 25-18 kazanan Ziraat Bankkart, ikinci seti ise 25-20 yenik kapattı.

Maçın üçüncü setini 25-20 önde tamamlayan Ziraat Bankkart, dördüncü seti de 25-22 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, A Grubu'ndaki ilk 3 maçından galip ayrılan Ziraat Bankkart, grupta liderliğini sürdürdü.

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