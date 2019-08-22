Aselsan’dan tarihi sipariş rekoru
Savunma sanayii sektörünün en büyük şirketlerinden Aselsan’a sipariş yağıyor. Aselsan’ın bakiye sipariş tutarı 10.2 milyar doları aşarak tarihi zirveyi görürken, yurtdışından en fazla sipariş Türk Cumhuriyetleri, Asya ve Afrika ülkelerinden geldi.
Türk savunma sanayi şirketleri son yıllarda gösterdiği performans ile dünya sahnesinden göz dolduruyor. Yerli ve milli üretim stratejisi ile adeta atağa kalkan savunma sanayi sektörü, iç Pazar ihtiyaçlarını karşılarken yurt dışından da ciddi anlamda sipariş alıyor. Sektörün en büyük şirketlerinden ASELSAN’ın bakiye sipariş tutarı 10,2 milyar doları aşarak tarihi zirve seviyesine ulaştı.
ALTAY VE ATAK ETKİSİ
Aselsan’dan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2018 yılını 9.1 milyar dolar bakiye siparişle kapatan Aselsan, 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde yaptığı teslimatların yanı sıra, 1.8 milyar dolarlık yeni sözleşme imzaladı. Bu sözleşmeler arasında 841 milyon Euro tutarında Altay Milli Tank Seri Üretim Projesi, 241 milyon dolarlık Pakistan Atak Helikopteri Projesi ve 113 milyon dolarlık Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi gibi büyük projeler öne çıktı. 2019 yılının başında Uluslararası Pazarlama Birimini yeniden yapılandıran Aselsan, başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Asya ve Afrika ülkelerindeki etkinliğini arttırdı.
YÜKSEK TAHSİLAT ORANI
Bu kapsamda son olarak Gambiya’ya gerçekleştirilen ihracat ile kuruluşundan bu yana ihracat yaptığı ülke sayısını 64’e yükseltti. Aselsan’ın bakiye sipariş tutarı ise, 10.2 milyar doları aşarak tarihi zirve seviyesine ulaştı. Haziran 2019 sonu itibarıyla satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 oranında arttırarak 9 milyar liraya ulaştıran Aselsan’ın net kârındaki büyüme, aynı dönemde satışlardaki artışı da geçerek yüzde 42 olarak gerçekleşti. Aselsan’ın finansal tablolarındaki olumlu ivme Temmuz ayı tahsilat rakamlarına da yansıdı. Tahsilat tutarı, 2019 yılı ilk 6 aylık ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşerek 690 milyon lirayı aştı. Dünyanın en büyük savunma sanayii şirketlerinin sıralandığı Defense News Top 100 listesinde 52’inci sırada yer alan Aselsan, 2019 yılını TL bazında yüzde 40- yüzde 50 oranında büyüme ile kapatmayı hedefliyor.
Savunma sanayinde yerli silah mesaisi
Türk savunma sanayisindeki silah üreticileri, Özgün Yerli Tabanca Geliştirilmesi Projesi kapsamında güvenlik güçlerinin envanterine, etkinliği yüksek yerli tabancalar kazandırıyor. Proje, tabancanın yerli imkanlarla tasarlanması, kalifikasyonu, geliştirilmesi, üretilmesi, bakımı ve idamesine yönelik çalışmaları kapsıyor. Cumhurbaşkanlığı SSB ile sözleşme imzalayan Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ “TP9 SF Mete” ve Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ “SAR9 Mete” tabancalarını üreterek, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımına sunuyor. Böylece tabancaların yerini ateş gücü yüksek yerli ürünler alıyor. Samsun Yurt Savunma ve Sarsılmaz’ın partiler halinde yaptığı teslimat sayısı 115 bini geçti. Proje kapsamında 235 bin tabanca tedarik edilecek.
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