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Bilim-Teknoloji

Japonya'nın uzay aracı, Ay yörüngesinde

Japonya Uzay Araştırma Ajansına (JAXA) ait 'SLIM' Ay'a iniş aracının uydunun yörüngesine girdiği bildirildi.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 06:08 - Güncelleme:
Japonya'nın uzay aracı, Ay yörüngesinde
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Japonya Uzay Araştırma Ajansına (JAXA), Ay'ı Araştırmak için Akıllı İniş Aracı'nın" (SLIM) uzay yolculuğuna yönelik bilgilerini güncelledi. Ajanstan gelen açıklamada, "Moon Sniper" takma isimli SLIM aracının hafta başında Ay yörüngesine başarılı şekilde girdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Yörünge değişimi planlandığı gibi gerçekleşti ve sondanın koşullarında olağandışı bir şey yok." ifadesine yer verildi.

İniş aracının Ay'a doğru alçalışının 20 Ocak'ta başlamasının beklendiği belirtildi.

EYLÜL SONUNDA GÖNDERİLMİŞTİ

SLIM'i taşıyan H2A roketi, eylül ayı sonunda güneybatıdaki Kagoşima'ya bağlı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya gönderilmişti.

JAXA, SLIM aracının, Ay'a "benzeri görülmemiş derecede yüksek hassasiyette bir iniş" sağlamasının beklendiğini açıklamıştı.

Mitsubishi Electric üretimi 700 kilogram ağırlığındaki iniş aracı 2,4 metre yüksekliğe ve 2,7 metre genişliğe sahip.

SLIM, taşıdığı küre şeklinde ve tenis topundan biraz daha büyük bir sonda vasıtasıyla Ay yüzeyinde hareket edebilecek.

Japonya'nın elde edeceği Ay'a ilişkin gözlem ve veriler, ABD liderliğinde sürdürülen "Artemis" projesinde kullanılacak.

  • JAXA
  • SLIM Aya iniş
  • Uydu yörüngesi

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