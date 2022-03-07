Otomobil sahipleri dikkat! Hyundai'den elektrikli araçta enerji devrimi: Benzin dönemi sona eriyor

7 Mart 2022 Pazartesi 01:13 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 01:18

Dünya genelinde artan brent varil petrol fiyatları elektrikli araca olan talebi de beraberinde getirdi. Otomobil firması Hyundai ise Charge myHyundai hizmeti ile sektöre bir nebzede olsa hareketlilik kazandırmayı hedefliyor. Hizmet ile elektrikli araçlara şarj kolaylığı sağlayan firmanın, aynı zamanda Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda başta olmak üzere birçok dünya ülkesinde de pazara girmiş bulunmakta.

Şirket, her şarj durumu için eşit miktarda enerjinin yeşil elektrik olarak şebekeye geri beslenmesini sağlayan Charge myHyundai hizmetinin tüm faaliyetleri %100 rüzgar enerjisi ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

HYUNDAİ ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ENTEGRE ETTİ

Charge myHyundai hizmetine yeşil enerjiyi entegre ettiğini duyuran Hyundai Motor, Dijital Şarj Çözümleri (DCS) e-şarj hizmet sağlayıcısının yeşil şarj seçeneğinin kullanımda olduğunu bildirdi.

Şirket, müşterilerin tüm Avrupa'daki kamu şarj hizmeti aracılığıyla aldığı her ücret karşılığında, eşit miktarda enerjinin yeşil elektrik olarak şebekeye geri beslenmesini sağlayacak. Bu taahhütle Hyundai, çevre dostu kamu şarjı sunan ilk OEM üreticilerinden biri oldu.

Uluslararası Temiz Taşımacılık Konseyi tarafından 2021 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Ioniq 5 gibi tamamen elektrikli araçlar (BEV'ler), yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalıştırıldığında geleneksel bir termal motorlu araca göre %81'e kadar daha düşük emisyon üretiyor.

Ancak, sürücüler genellikle bir kamu şarj istasyonunun yeşil elektrik mi yoksa yenilenemeyen kaynaklardan "gri" elektrik mi sağladığını bilmiyorlar, çünkü bu tesislerin operatörlerinin sorumluluğunda olduğu biliniyor. Hyundai, bu uygulamaya ilişkin her bir ücret için yeşil özelliği talep edenlere sözde Menşe Garantisi (GO) kullanmayı taahhüt diyor.

Yeşil enerji tedarikçileri, daha sonra elektriğe dönüştürülen rüzgar veya güneş gibi doğal kaynakları kullanarak sıfır emisyonlu enerji üreterek, bağımsız bir kayıt, bir GO sertifikası düzenleyip MWh cinsinden ölçülen, üretilen her bir güç ünitesinin yeşil kaynağını onaylıyor.

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Hyundai Motor Europe Başkanı ve CEO'su Michael Cole, "Hyundai, Avrupa'da yeşil kamu şarjı sunan ilk Orijinal Ekipman Üreticilerinden (OEM) biridir " dedi.

Dijital Şarj Çözümleri CEO'su Jorg Reimann, " DCS olarak, dünya çapında sürdürülebilir mobilitenin geleceği için önemli bir itici gücüz ," dedi ve ekledi: "Charge myHyundai, Digital Charge Solutions (DCS) ile ortaklaşa olarak 29 Avrupa ülkesinde 300.000'den fazla şarj noktasıyla sürücülere dünyanın en büyük halka açık şarj ağlarından birine erişim sağlıyor. Charge myHyundai hizmeti kullanıcıları, Charge myHyundai şarj kartları veya Charge myHyundai uygulamasıyla şarj istasyonlarına kolayca erişebilir. Ödemeler tek bir aylık fatura üzerinden yapıldığından, diğer sağlayıcılarla ek sözleşme yapılması gerekmez.

AVRUPA'YI KAPSAYACAK

Yüksek güçlü şarj noktasıyla Avrupa'yı kapsayan bir kamu şarj hizmeti olan Ionity ilişkin Jorg Reimann, "Charge myHyundai'nin ek bir avantajı, Ionity ağı içindeki 24 Avrupa ülkesinde 1.600'den fazla yüksek güçlü şarj noktasıyla tüm Avrupa'yı kapsayan bir kamu şarj hizmeti olan Ionity'ye erişimdir. 350 kW yüksek hızlı şarj cihazları, IONIQ 5'in son derece hızlı şarj edilmesini destekler. Bu nedenle Charge myHyundai, tüm sürücüler için artık yeşil şarj ile zenginleştirilecek olan kolay ve rahat bir şarj deneyimi sağlar. Charge myHyundai hizmeti, Kona Electric, Tucson Plug-in Hybrid dahil olmak üzere BEV ve plug-in hybrid (PHEV) modellerini kullanan Hyundai müşterilerine ve yaza kadar Yunanistan pazarında beklenen yeni modeller: tamamen elektrik ödülü - kazanan IONIQ 5'in yanı sıra etkileyici 6 koltuklu ve 7 koltuklu Santa Fe Plug-in Hybrid. Charge myHyundai 15 Avrupa pazarında mevcuttur: Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık. " dedi.