Playstation 5 (PS5) ilk görüntüler bugün yayınlanıyor! Bugün Lansmanı yapılacak olan PS5 nasıl olacak?

11 Haziran 2020 Perşembe 16:37 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 16:37

Milyonlarca Playstation kullanıcısının beklediği gün geldi. Oyunseverler PS5'in nasıl olacağını merak ediyor. Sony’nin uzun süredir beklenen Playstation 5 (PS5) tanıtımı ve lansmanı bugün akşam saatlerinde yapılacak. PS5'in ilk görüntülerinin yayınlanacağı tanıtım lansmanı oyunseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Bugün Lansmanı yapılacak olan PS5 nasıl olacak? Türkiye'deki Playstation kullanıcıları heyecanla bekledikleri Playstation 5 (PS5) tanıtımından ilk görüntüler Playststion'ın Youtube sayfasında canlı olarak yayınlanacak. İşte Playstation 5 PS5'in özellikleri ve PS5 tanıtım canlı izleme linki

Playstation konsol oyuncularının yakından takip edeceği PS5'in tanıtım lansmanı saati için geri sayım başladı. Geçtiğimiz haftalarda PS5’in DualSense görüntüleri ortaya çıkmış, ayrıca sistem özellikleri de paylaşılmıştı. PlayStation 5’in bu akşamki (11 Haziran) tanıtım lansmanında cihazın ilk görüntüleri ve özellikleri tanıtılacak. PS5'ten ilk görüntülerine ve Playstation 5 özeliklerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

PLAYSTATION 5 PS5 NASIL OLACAK?



Sony’nin yeni nesil PlayStation modeli PlayStation 5 PS5 için geri sayım sürüyor. Türkiye'de Playstation 5'i satn almak isteyen milyonlarca kullanıcı, büyük bir heyecanla PS5 nasıl olacak? sorusuna yanıt arıyor. Sony’nin direktörü Sid Shuman yeni PS5’in tanıtımından ilk görüntülerin lansmanın 1080p ve 30 FPS ile sunulacağını duyurdu. Shuman ayrıca, Playstation 5’in tanıtımının yapılacağı saatte kulaklık takılarak izlenmesini tavsiye etti. Shuman bunun nedenini ise, belirlenen saatte banttan yayınlanacak olan etkinlik için oldukça özenli bir ses çalışması yapıldığını ifade etti.

PLAYSTATION PS5 TANITIMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen tanıtımın günü gelse de Türkiye'deki kullanıcıların merak ettiği tek bir soru var. O da; PS5 tanıtımı nasıl canlı izlenir? Sony’nin Blog sayfasında yer alan bilgilere göre, PlayStation 5 etkinliği Türkiye saatiyle 23.00’da başlayacak.

PLAYSTATION 5 PS5 ÖZELLİKLERİ

Bu akşam saat 11'de tanıtımı yapılacak olan PlayStation 5’in temel özellikleri şu şekilde;

PS5, gücünü sekiz çekirdekli AMD Zen 2 CPU işlemcilerinden alıyor. Cihazın 16 GB GDDR6 RAM'i ve 825 GB'lık bir SSD depolaması bulunuyor.

PlayStation 5, aynı zamanda oldukça üstün ses özellikleriyle birlikte geliyor. Oldukça gelişmiş bir 3D ses teknolojisi olan Tempest 3D'yi kullanacak olan cihaz, yüzlerce farklı özel sesi aynı anda kullanılabilir hale getirecek.

PS5, görüntü kalitesi ile öne çıkacak. PS5 kullanıcıları, bir adet 4K TV yardımıyla, oldukça üstün bir görüntü kalitesi ile oyun oynayabilecekler.

PS5 FİYATI NE KADAR OLACAK? (TIKLAYINIZ)

PlayStation 5, aynı zamanda oldukça üstün ses özellikleriyle birlikte geliyor. Oldukça gelişmiş bir 3D ses teknolojisi olan Tempest 3D'yi kullanacak olan cihaz, yüzlerce farklı özel sesi aynı anda kullanılabilir hale getirecek.

PS5, görüntü kalitesi ile öne çıkacak. PS5 kullanıcıları, bir adet 4K TV yardımıyla, oldukça üstün bir görüntü kalitesi ile oyun oynayabilecekler.

Türkiye'deki milyonlarca Playstation kullanıcısı, PS5'in Türkiye'ye geleceği tarihi iple çekiyor.

PS5 tanıtım lansmanı etkinliğini Twitch veya YouTube’dan takip edilebilecek.