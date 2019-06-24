Rus Mi-28 taarruz helikopterinin en yeni versiyonuna monte edilmiş ve birkaç kilometre mesafedeki zırhlı bir hedefi vurup imha edebilecek son teknoloji bir füze testine ait görüntüler ortaya çıktı.

Mi-28NM taarruz helikopteri, Rusya Hava Kuvvetleri'nde hizmete girmeden önce, Rusya dışındaki bir test sahasında çeşitli testlere tabii tutuluyor.

Testlerin bir parçası olarak helikoptere, en yeni tanksavar füzesi monte edildi.

Silah o kadar gizli tutuldu ki, Savunma Bakanlığı'na bağlı yayın kuruluşu Zvezda, silahı bulanıklaştırma şartıyla görüntü alabildi.

Mi-28'in tasarımcısının füzeye ''Çok Amaçlı Güdümlü Füze (LMUR)'' adını verdiği öğrenildi.