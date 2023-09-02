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Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST heyecanı 4'üncü gününde hız kesmeden devam ediyor

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in 4'üncü günü yarışmalar, etkinlikler ve hava gösterileriyle devam edecek.

AA2 Eylül 2023 Cumartesi 10:10 - Güncelleme:
TEKNOFEST heyecanı 4'üncü gününde hız kesmeden devam ediyor
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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında, etkinler, yarışmalar ve Mazhar Alanson konseri gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının (AA) 8'inci kez global iletişim ortağı olduğu, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST, 4'üncü gününde Etimesgut Havaalanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

TEKNOFEST'te "dı̇key rüzgar tünelı̇", "iklı̇m tünelı̇", "güneş gözlemı̇", "planetaryum", "uzay temalı çocuk parkı", "sı̇mülasyon deneyı̇m alanları", "paydaş-sponsor-katılımcı stant aktı̇vı̇telerı̇", "kara ve hava araçları sergı̇sı̇", "sıcak hava balonu" ve "pedallı uçuş etkı̇nlı̇ğı̇" yapılacak.

Hava gösterileri ve yarışmalar etkinlik süresince devam edecek.

Festival kapsamında sanatçı Mazhar Alanson konser verecek.

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