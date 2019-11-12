24 Kasım Öğretmenler Günü resimleri, sözleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları sizlerle!

24 Kasım Öğretmenler Günü resimleri, sözleri şimdiden araştırılmaya başlandı. 24 Kasım Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bu özel ve anlamlı günde sevdiklerine çevresindeki öğretmen arkadaşlarına, akrabalarına mesajlar göndermek isteyenler için 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajlarını sizler derledik. İşte en güzel en yeni resimli mesajlar...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler Günün kutlu olsun!

Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)

Dünyanın en kutsal vazifesini yapan tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü canı gönülden kutlar ellerinden öperim.

Başarılı nesiller yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü kutlu olsun.