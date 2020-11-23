23 Kasım 2020 Pazartesi 15:51 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 15:51

Öğretmenler günü resimli kutlama mesajları günün anlam ve önemini hatırlatmak amacıyla sosyal medyada paylaşılıyor. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği’ni kabul ettiği gündür. Öğrenciler bu önemli günde öğretmenlerine Öğretmenler günü resimli kutlama mesajları göndermek istiyorlar. Bu kutsal mesleğin önemini vurgulamak için bu sene uzaktan eğitim yapan öğrenciler, günün anlam ve önemine ilişkin Öğretmenler günü ile ilgili görseller ile öğretmenlerinin gününü kutlayacaklar. İşte Öğretmenler günü resimli kutlama mesajları

Öğretmenler günü ile ilgili görseller tüm öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Öğretmenler günün ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanıyor. En güzel, en anlamlı Öğretmenler günü resimli kutlama mesajlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte Öğretmenler Günü için en güzel, en anlamlı sözler ve resimli kutlama mesajları..

ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESİMLİ KUTLAMA MESAJLARI - ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLE İLGİLİ GÖRSELLER

Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Öğretmeniz canım benim yeri geldi ana oldunuz bana yeri geldi baba oldunuz bana 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun.

“Senin gibi bir hocaya sahip olmak bir nimettir. Dünyamı değiştirdiğin için teşekkürler"

Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum.

Türkiye Cumhuriyeti, çağı, bilimin ışığında sizlerin gayreti ile yakalayacaktır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)

Dünyanın en kutsal vazifesini yapan tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü canı gönülden kutlar ellerinden öperim.

Başarılı nesiller yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. 24 Kasım'ınız kutlu olsun

“Çocuğumun ikinci ebeveyni ve harika bir akıl hocası olduğun için teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!”

“Sen kıvılcımsın, ilhamın, rehberin, hayatımın mumu. Benim öğretmenim olduğunuz için çok müteşekkirim.”

“Eğitim bir kova doldurmak değil, ateş yakmaktır”. –

“İyi öğretim, doğru cevap vermekten çok doğru soru vermekten ibarettir”

“Hatırlayalım: Bir kitap, bir kalem, bir çocuk ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir.”“Siz çocuklarınızın yaşayan oklar olarak gönderildiği yaylarsınız.”

“En iyi öğretmenler kitaptan değil yürekten öğretir. Harika bir öğretmen olduğun için teşekkürler.”

ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLERİ

İşte, Atatürk'ün Öğretmenler Günü hakkında söylediği sözler;

1. Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

2. Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler Gününüz kutlu olsun

3. Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır… (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler Gününüz kutlu olsun

Öğretmenler günü için kısa şiirler: 24 Kasım Öğretmenler günü şiirleri (2 kıtalık)