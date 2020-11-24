24 Kasım 2020 Salı 10:53 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 10:53

Atatürk'ün öğretmenlikle ilgili sözleri bugünün anlam ve önemine itafen sosyal medyada paylaşılıyor. Öğretmenlik, maneviyatı en değerli olan meslektir. 24 Kasım öğretmenler günü için Öğretmenlikle ilgili sözler öğrenciler tarafından öğretmenlerine veya yakınları bu kutsal mesleği yapanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Atatürk'ün öğretmenlikle ilgili sözleri ile siz de sevdiğiniz öğretmenlerin gününü kutlayabilir, bizler için çok değerli olan öğretmenlerimize ne kadar önemli olduklarını hatırlatabilirsiniz. İşte 24 Kasım öğretmenler günü için Öğretmenlikle ilgili sözler

ÖĞRETMENLİKLE İLGİLİ SÖZLER

"Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz." Hz. Muhammed

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.(Hz. Ali)

“Eğitim dünyayı değiştirmek için kullanılabilecek en güçlü araçtır.” – Nelson Mandela

“Eğitimli olan insan öğrenmeyi ve değişmeyi öğrenen kişidir.” – Carl Rogers

“Bilgi, getirisi en iyi olan yatırımdır.” – Benjamin Franklin

“Öğrenmenin en iyi yolu öğretmektir.” – Frank Oppenheimer

“İyi öğretmen hayal gücü ve öğrenme sevgisi aşılar.” – Brad Henry

“Öğrenmenin güzel tarafı onu sizden kimsenin geri alamayacağıdır.” – B. B. King

“Her gerçek öğrenmenin sonucu değişimdir.” – Leo Buscaglia

“Öğretmek, yeniden öğrenmek demektir.” H. J. Brown

“Liderlik ve öğrenme birbirinden ayrılamaz.” – John F. Kennedy

“Bilgelik… yaşla gelmez. Eğitim ve öğrenmeyle elde edilir.” – Anton Chekhov

ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLİKLE İLGİLİ SÖZLERİ

- Öğretmenler gününüzü en içten dileklerimle kutlarım. Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.(Atatürk)

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

- Bir Ulusun Çağdaş Ülkeler Düzeyine Erişebilmesi; Egitim Ve Öğretimin Kaliteli Ve Bilimsel Yöntemlerle Yürütülmesi ile Ancak Mümkün Olabilir. Öğretmenler Günün Kutlu Olsun..

Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır… (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

Herkesin kendine göre bir zevki vardır. Kimi bahçe ile meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Öğretmenler günü resimli kutlama mesajları

Öğretmenler günü için kısa şiirler

24 Kasım öğretmenler günü için kısa, uzun, duygusal resimli kutlama mesajları

Öğretmenler günü konuşma metni: 24 Kasım Öğretmenler Günü konuşması