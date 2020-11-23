23 Kasım 2020 Pazartesi 16:35 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 16:35

24 Kasım Öğretmenler Günü'nün gelmesiyle birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü konuşması araştırılmaya başlandı. Öğretmenlik, insanlık tarihinin maneviyatı en güçlü mesleğidir. Türkiye’de 1981'den beri, her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Bu özel ve anlamlı gün ile ilgili konuşma gerçekleştirecek olanlar için Öğretmenler günü konuşma metni, 24 Kasım Öğretmenler Günü konuşması örneklerini haberimizde derledik. Öğretmenler günü konuşma metnine ve 24 Kasım Öğretmenler Günü konuşması ile ilgili yazılara haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de 1981'den beri her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir. Öğretmenler Gününde konuşma yapacak olanlar, Öğretmenler Günü konuşması hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. En etkili, en anlamlı Öğretmenler Günü konuşma metni örneklerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Öğretmenler gününün Türkiye'de 24 Kasım'da kutlanmasının nedeni Bakanlar Kurulu'nın Mustafa Kemal Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermesi ve bu unvanın, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmesidir. Bu yıl koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim şeklinde gerçekleşecek olan Öğretmenler Günü için Öğretmenler günü konuşma metni haberimizde yer alıyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KONUŞMASI:

Sayın meslektaşlarım ve öğrencilerim;

Bugün tüm öğretmenlerimizin hizmetlerine karşılık, unutulmadıklarını gösteren bir gündür.

Öğretmen, insanların kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayan, yaşamları boyunca kendilerine gerekebilecek bilgileri kazanmalarına yardımcı olan ve topluma arkasını dönmeden toplumun sürekli önünden giden bir gönül eridir. Madem ki gönül eridir, öyleyse karşısına çıkabilecek zorluklar kendisini yıldırmayacaktır, yıldırmamalıdır. İşte gerçek öğretmen zorluklarla başa çıkabilen gerçek bir insandır.

Türk öğretmeni kesinlikle yaşamını öğrencilerine adamış, onların sorunlarını ortadan kaldırmak için elinden gelen her şeyi yapmış, öğrencisine balık vermeyip balık tutmasını öğretmiş, gerektiği yerde gerekli biçimde davranma bilincine erişmiş, her zaman iyinin ve güzelin peşinde koşmuş örnek bir öğretmendir. Ne mutlu ki bu bilince erişen öğretmenlerimizin sayısı günden güne artmaktadır.

Her öğrenci bizim için bir öğretmendir. Onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Bunun içindir ki öğretmen öğretirken öğrenen insandır ve öğretmen için bu çok büyük bir nimettir. Yeter ki öğretmenlik mesleğine soyunan insan öğrencilerine kapılarını kapamasın, onlardan gelen eleştirileri kulak ardı etmesin. Öğretmen, kendini öğrencilerinde bulan, öğrencilerinin yanında kendini mutlu hisseden, sürekli geliştiren ve gelişen kutsal bir insandır.

Ne mutlu bizlere ki toplumu eğiten insanların arasına katıldık ve ne mutlu bizlere ki sizler gibi birikimli öğretmenlerle baş başayız. Bizler, işe yeni başlayanlar olarak sizlerden gelecek her türlü yardım ve desteğe açığız. Çünkü sizlere güveniyoruz ve öğretmenlik coşkusunu sizler gibi yüreğimizde taşıyoruz. Bizlerdeki bu güven ve coşkunun en büyük nedeni Türkiye’mizin günden güne daha iyiye gitmesinden başka bir şey değildir.

Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlar, öğretmenlerimize yaşamları boyunca sağlık ve mutluluklar dilerim.

Saygılarımla…

Kıymetli Öğretmenlerim;

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenlik mesleğini, öğretmenin toplumdaki yerini ve önemini belirtmek, saygınlığını artırmak, öğretmenler arasında sevgi, saygı ve dayanışma bağlarını kuvvetlendirmek, mesleğe yeni başlayan aday öğretmenlerin mesleğe kabul törenini gerçekleştirmek ve emekli öğretmenleri saygı ile anmak, mesleğini icra ederken çeşitli saldırılara maruz kalarak şehit düşmüş ve dünyadan ahirete göçmüş öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anmak amacıyla, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün millet mektepleri başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım günü, 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Bugün tüm öğretmenlerimizin hizmetlerine karşılık, saygı ve sevgi ile anıldığı, öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili farkındalığın oluştuğunu güzel bir gündür.

İnsanoğlu var olduğu günden beri onun eğitimi de en az fiziksel varlığı kadar önemli ve değerli kabul edilmiştir. İnsan, içinde doğup büyüdüğü aile ortamında temel bilgileri aldıktan sonra daha donanımlı hale gelmesi için bir terbiyeciye, eğiticiye, öğreticiye yani öğretmene muhtaçtır. İnsan, öğretmen sayesinde ancak ahlakı, maneviyatı, bilgiyi beceriyi, medeniyeti öğrenebilir.

Kültürün ve medeniyetin temelini eğitim öğretim oluşturur ve onun yapıcısı da öğretmendir. Kültür ve medeniyet seviyesini yükseltmiş milletlerin en temel ölçüsü öğretmen ve eğitime verdiği değer ile anlaşılmaktadır. Yarınların daha aydınlık olması, muasır medeniyetin üstüne çıkma hızımız eğitime ve öğretmene verdiğimiz değer oranında olacaktır. Bunu başarmak için fedakârca çalışan öğretmenlerimize saygı ve şükranlarımı arz ediyorum.

Yüce Kitabımız Kuran “Oku!” emiri ile başlamıştır. İnsanlığın en kıymetli öğretmeni olan Sevgili Peygamberimiz “İlim Çin’de dahi olsa onu alınız.” “İlim öğrenmek, kadın-erkek her Müslümana farzdır.” Sözleri öğrenmenin ve öğretmenin değerini ifade etmektedir. Bundan dolayıdır ki biz öğretmenler, üzerimizdeki ağır sorumluluğun bilinci ile hareket etmeli, mesleğimizi en güzel bir şekilde yerine getirmeye gayret etmeliyiz.

Öğretmen çok iyi bilir ki, sevgi olmadan bu mesleğin ideal bir şekilde yapılması mümkün değildir. Öğretmenlerini sevme oranına göre çocuklarımız eğitim öğretimde başarı göstermektedir. Kalbimizde öğrencilerimize duyduğumuz sevgi, onların eğitim öğretim bakımından gelişmesini, kişiliklerinin oluşumunu sağlayan en temel şeydir. Kısaca sevgi öğretmenlik mesleğinin özüdür.

Öğretmen, öğrencilerine ve bütün topluma aydınlanmada liderlik yapma misyonunun sahibidir. Bu nedenle sürekli kendini geliştirmeli, yenilikleri yakından takip etmeli, mesleğinin onurunu ve şerefini her zaman korumalıdır. Bizim her halimiz saygınlığımızı arttırmalıdır.

Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vecizeleri ile sözlerimi tamamlamak istiyorum.

“Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.”

“Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…”

Bu duygu ve düşünceler ile tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlar, öğretmenlerimize başarı, sağlık ve mutluluklar dilerim.

Öğretmenler günü resimli kutlama mesajları: Öğretmenler günü ile ilgili görseller

Öğretmenler günü için kısa şiirler: 24 Kasım Öğretmenler günü şiirleri (2 kıtalık)