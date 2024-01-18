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Yaşam

3 aylık bebek nefessiz kalarak yaşamını yitirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, annesinin emzirip uyutmasının ardından hareketsiz kalan 3 aylık kız bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 11:20 - Güncelleme:
3 aylık bebek nefessiz kalarak yaşamını yitirdi
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Mesudiye Mahallesi Mercan Sokak'taki evlerinde Ömer ve Büşra Özdemir çiftinin 3 aylık bebekleri Merva, annesi tarafından emzirildikten sonra uyutuldu.

Anne, kızı bir süre sonra hareketsiz kalınca durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlileri, bebeğin kalbinin durduğunu tespit etti.

Kalp masajı yapılan bebek, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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