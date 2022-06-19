Babalar Günü mesajları 2022! Anlamlı, duygusal, en güzel Babalar Günü kutlama mesajları ve sözleri

Babalar Günü, babaların çocuklarının hayatlarına yaptıkları katkıyı takdir etmek amacıyla ortaya çıkmış, dünya çapında kutlanan bir gündür. Babalar Günü mesajları 2022 bu yıl da sosyal medya ve Whatsapp üzerinden paylaşılmaya başlandı. Bu anlamlı günde babasını veya baba yerine koyduğu insanı mutlu etmek isteyenler için Anlamlı, en güzel Babalar Günü kutlama mesajları ve sözlerini haberimizde derledik. İşte uzun, kısa, duygusal Babalar Günü mesajları

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2022

Hayatta herkesin bir tek babası var! Sen ailemizin bel kemiğisin, merkezisin... Kelimelere ya da mesajlara sığamayacak kadar kocaman bir yer tutuyorsun kalbimde. Canım babam iyi ki varsın. Babalar Günü'n kutlu olsun.

Ben daha çocukken, sen de çocuk gibi davranıp benimle oyun oynadığın için, gençliğimde bir derdim olduğunda, beni dinleyip arkadaşım gibi davrandığın için ve ihtiyacım olduğunda ebeveyn gibi davranıp bana akıl verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Sen tanıdığım en iyi insansın. Babalar Günün kutlu olsun!

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla. Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar Günü'n kutlu olsun.

Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacığım. Babalar Günü'n kutlu olsun.

Sen benim arkadaşım, sevincim ve ışığımsın. Babalar Günü'n kutlu olsun baba.

Benim babam olduğun için o kadar şanslıyım ki, sensiz bir hayat düşünemiyorum. Büyüleyici gülüşünle, her zaman benim parlayan yıldızım olacaksın. Seni çok seviyorum canım babam. Kelimelerle tam olarak ifade edemeyeceğim kadar çok seviyorum seni. Bizim için yaptığın her şey için sonsuz teşekkürler. Babalar Günün kutlu olsun!

Her zaman yanımda oldun. Dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!

Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "BABA" derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.

Varlığımızın temeli, en kutsal varlıklarımızdır babalar. Onlar bir gün değil, her gün baş tacımızdır. Tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutlar, saygılar sunarım.

Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin. Babalar Günü'n kutlu olsun.

Baba, sen benim kahramanımsın, çünkü bütün hayatım boyunca orada benim için bekliyordun. Sen benim en iyi arkadaşım ve sırdaşımsın. İyi ve kötü zamanlarda ne söyleyeceğini bilir, her gün öğrettiklerinle beni hala şaşırtırsın. Sadece benim için değil, tüm ailemiz için kahramansın. Seni tüm kalbimle seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!

Bu hayatta ilk öğretmenim, ilk patronum ve sürekli danışmanım canım babacığım. Varlığın benim en büyük dayanağım, Babalar Günün kutlu olsun.

Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar Günü'n kutlu olsun.

Biricik babacığım, ailemizin tatlı ve kocaman yüreğiyle en cesur olanı sensin... Seni özlemle kucaklıyorum. Yerini asla kimse dolduramaz. İyi ki varsın.

Bütün felsefelere, bilimlere, mantığa, akıl yürütmelere karşı bana mümkün olan her şeyi yapabileceğimi ve imkansız bir şey olmadığını öğrettin. İmkansızları imkanlı hale getirmeyi senden öğrendim. İnsanlar hiç umut kalmadığını düşündüğünde, imkansız kelimesini düşünmedim bile... Bana öğrettiğin her şey için minnettarım. Babalar Günün kutlu olsun!

Dünya'daki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar Günü'n kutlu olsun canım babam...

Baba, benim için yaptığın her şey için sana minnettarım. Eğer sen beni bu kadar iyi yetiştirmeseydin, bugün olmak istediğim kişi olamazdım. Beni tıpkı kendin gibi yetiştirdiğin için teşekkürler. Seni bütün kalbimle seviyorum. Sen herhangi bir çocuğun hayal edebileceği en iyi babasın. Babalar Günün kutlu olsun!

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Babalar Günü, babaların ve baba figürlerinin çocuklarının hayatlarına yaptıkları katkıyı takdir etmek için dünya çapında kutlanmaktadır. Dünya çapında çeşitli tarihlerde kutlansa da birçok ülke bu günü Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlar. Avustralya ve Yeni Zelanda'da Babalar Günü Eylül ayının ilk Pazar günüdür. Tayland'da, ülkenin kralının doğum günü olan 5 Aralık'ta kutlanır. Brezilyalı babalar, Ağustos ayının ikinci Pazar günü onurlandırılır