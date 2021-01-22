22 Ocak 2021 Cuma 12:02 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 12:02

Cuma selası kaçta okunuyor sorusu, Cuma namazına gitmek isteyen birçok vatandaşın araştırdığı konuların başında geliyor. Cuma Selası, Müslümanlara ibadetlerini hatırlatmak ve namaza çağırmak için okunur. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma selası kaçta okunuyor? 22 Ocak cuma vakti ezan saat kaçta okunacak? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı saatleri

Cuma selası, cuma ezanından bir saat önce müezzinlerin minareden yüksek sesle salavat getirmeleri, hem insanların salavat getirmelerini hatırlatmak yönünden hem de yoğun olarak çalışan insanlara cuma namazını hatırlatmaları bakımından okunmaktadır. Böylece selayı duyan kişinin, o günün cuma olduğunu hatırlaması mümkün olmaktadır. Peki Cuma selası kaçta okunuyor? İşte 22 Ocak 2021 Cuma namazı saatleri

CUMA SELASI KAÇTA OKUNUYOR?

Sela, cenaze ilanından önce, cuma namazından önce okunur. Cuma selası ise cuma namazına 45 dk veya bir saat kala okunur. Cuma selasının belli bir saati yoktur. Bu nedenle Cuma namazı için ezan saatlerini baz almak daha doğru olur.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul cuma vakti, İzmir cuma vakti, Ankara cuma vakti, Adana cuma vakti, Trabzon cuma namazı, Sivas cuma namazı, Şanlıurfa cuma namazı, Ankara cuma namazı saatine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

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İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da cuma namazı 13:23'de kılınacak.

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da cuma namazı 13:07'te kılınacak

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de cuma namazı 13:30'te kılınacak

BURSA’DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bursa’da Cuma namazı 13:22’de kılınacak.

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebu Davud, Tahâret, 130; Beyhaki, es-Sünenü'l-Kübra, III, 245-246) buyurmuştur.

Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere farzdır. ... Ancak, köle, kadın, çocuk ve hastaya farz değildir.” (Ebû Dâvûd, Salât, 217; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, II, 550; Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 246) buyurmuştur.

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