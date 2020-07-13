Doya Doya Moda Rümeysa Buyuran kimdir? Doya Doya Moda Rümeysa Buyuran kaç yaşında, nereli?

13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:00 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:00

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacılarının kimler olduğu izleyenler tarafından merak ediliyor. Doya Doya Moda 2. sezon yeni yarışmacılarının isimleri, yaşları ve nereli oldukları belli oldu. Doya Doya Moda yarışması geçtiğimiz hafta sezon finali yaptı. 2. sezonla hafta içi yeniden TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacılarından Rümeysa Buyuran kimdir? Doya Doya Moda Rümeysa Buyuran kaç yaşında, nereli? Geçen sezon izleyenleri tarafından merak edilen ve araştırılan Doya Doya Moda'nın yeni sezon yarışmacılarının isimleri belli oldu. Doya Doya Moda yarışmasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

Doya Doya Moda yeni sezon 13 Temmuz'da öğlen saat 12.30'da Tv8 ekranlarında yayınlanmya başladı. Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacıları kimler? Birinci sezonda yarışmacıların hayatları ve kim oldukları da oldukça merak edilmişti. Doya Doya Moda yeni yarışmacıları şimdiden merak uyandırdı. İşte Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacılarından Rümeysa Buyuran ve haklarında bilinmesi gerekenler.

DOYA DOYA MODA RÜMEYSA BUYURAN KİMDİR?

Doya Doya Moda Rümeysa Buyuran 22 yaşında, Aslen Rizeli ve 1.68 boyunda 95 kilo ve 46 beden.

46 beden giyen Rümeysa Buyuran, bedeniyle son derece barışık. 'Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim, çünkü kendime ve tarzıma güveniyorum' sözleriyle dikkat çeken Doya Doya Moda'nın yeni sezon yarışmacısı Rümeysa Buyuran, oldukça iddialı konuştu.

Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacılarının isimleri yarışmayı izleyenler tarafından merak ediliyor. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olarak karşımıza çıkıyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 yarışmacı kadının, moda alanında yarıştığı Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacılarının isimleri ve kim oldukları merak ediliyor. İşte Doya Doya Moda 2. sezon yeni yarışmacılarının isimleri ve tüm merak edilenler



DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de yayınlanıyor.

Doya Doya Moda 2. sezon yeni yarışmacılarının isimleri

Doya Doya Moda İmani Dolar kimdir? Doya Doya Moda İmani Dolar kaç yaşında, nereli?