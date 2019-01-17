Türkiye genelinde bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

Niğde ve Nevşehir
Niğde ve Nevşehir valiliklerinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime ara verildi.
Yozgat ve Tokat
Yozgat ve Tokat'ta ise kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle okullar tatil edildi.
Ayrıca, Milli Eğitime bağlı tüm özel ve resmî eğitim kurumlarının da bir gün süre ile tatil edildiği açıklandı.
Muş
Muş il merkezi ve Varto ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
Karaman
Karaman'da da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
Kayseri
Kayseri'de kar yağışı nedeniyle merkez ilçelerde taşımalı eğitim yapan, diğer ilçelerin ise tamamında okullar tatil edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ilçeler Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar'da taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.
Ayrıca, Develi, Yahyalı, Bünyan, İncesu, Pınarbaşı, Tomarza, Yeşilhisar, Sarıoğlan, Sarız, Akkışla, Felahiye ve Özvatan ilçelerinde okullar tatil edildi.
Çorum
Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı ilçelerde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.
Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Mecitözü ve Ortaköy ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Samsun
Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Asarcık, Ladik, Ayvacık ve Salıpazarı'nda eğitime bir gün süre ile ara verildiği duyuruldu.
Ordu
Ordu'nun bazı ilçelerinde kar dolayısıyla eğitime ara verilecek.
Ordu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, meteorolojik verilerin kentte yoğun karın devam edeceğini gösterdiği belirtildi.
Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağdur olmaması için Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında 17 Ocak Perşembe eğitime ara verileceği aktarıldı.
Fatsa, Altınordu ve Perşembe ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okulların tatil edileceği bildirildi.
Aksaray
Aksaray'da yoğun kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.
Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararının alındığı bildirildi.
Açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki eğitim kurumları 17 Ocak Perşembe günü tatil edildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları ise 1 gün idari izinli sayılacak." ifadesine yer verildi.
Adıyaman
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildi.
İlçe Mili Eğitim Müdürü Resul Acar, ilçede yoğun kar yağışı ve tipinin etkisini da sürdürmesinin beklendiğini belirtti.
Acar, bu nedenle ilçede taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullarda 17 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verildiğini kaydetti.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde de eğitime ara verildi
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta etkili olan kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Göksun, Afşin, Çağlayancerit, Nurhak ve Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz Mahallesi'ndeki okullarda eğitime ara verildi.
Bingöl
Bingöl’ün 5 ilçesinde eğitime olumsuz hava şartlarından dolayı 1 gün ara verildi.
Bingöl Valiliği, kente devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede eğitime 17 Ocak Perşembe günü ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, “Devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Karlıova, Yedisu, Adaklı, Kiğı ve Yayladere ilçelerimizdeki tüm okullarımızda 17 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelde aynı gün idari izinli sayılacaktır.” denildi.
Giresun
Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Alucra, Çanakçı, Doğankent, Espiye, Görele, Güce, Piraziz, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerindeki köy okullarının bugün bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, bu ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de bugün izinli sayılacağı aktarıldı.
Öte yandan Giresun merkez ve Dereli ilçesindeki köy okullarında eğitime ara verilmiş, Keşap ile Bulancak ilçelerinde de bazı köy okulları tatil edilmişti.
Gümüşhane
Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, aşırı soğuklara bağlı buzlanmanın yanı sıra kar yağışı beklendiği vurgulandı.
Herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla il merkezi, Kürtün, Torul ve Köse ilçelerinde tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim öğretime ara verildiği kaydedilerek, Kelkit ile Şiran ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği aktarıldı.
Açıklamada ayrıca bugün kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Konya
Konya'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 ilçedeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.
Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Seydişehir, Ereğli, Taşkent, Ahırlı, Yalıhüyük, Doğanhisar, Derbent, Hadim, Güneysınır, Karapınar ve Emirgazi ilçeleri ile Halkapınar ilçesinin Delimahmutlu ve Çakıllar mahallelerinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün (17 Ocak Perşembe) süreyle tatil edildi.
Halkapınar ilçe merkezinde ise sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.
Çankırı
Çankırı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 ilçede okullar tatil edildi, iki ilçede de taşımalı eğitime ara verildi.
Valilikten alınan bilgiye, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Korgun, Ilgaz, Şabanözü ve Yapraklı ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Ayrıca Çerkeş ve Orta ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verileceği kaydedildi.
Uşak
Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde önceki gün etkili olan kar yağışı sonrası oluşan buzlanma ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için alınan kararın resmi ve özel tüm eğitim kurumları kapsadığı ifade edildi.
Karabük
Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede bugün eğitime ara verilecek.
Valilikten yapılan açıklamada, ilin bazı kesimlerinde dün başlayan ve aralıklara devam eden yağışın hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.
Yoğun kar yağışı dolayısıyla Eskipazar, Safranbolu, Ovacık ve Eflani ilçelerindeki okullarda bugün eğitime ara verileceği duyurulan açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Ardahan
Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il geneli tüm okulların tatil edildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
Erzincan
Erzincan'da kar nedeniyle il genelindeki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve öğretim kurumlarının bugün tatil edildiği belirtildi.
Kararın, il genelinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrenciler ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alındığı ifade edilen açıklamada, engelli olan ya da bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunanlar ile hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Karabük
Kar yağışı nedeniyle Karabük merkez ve Yenice ilçesi ile Bartın'ın Ulus ilçesinde bugün eğitime ara verildi.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, ilin bazı kesimlerinde dün başlayan ve aralıklara devam eden yağışın hayatı olumsuz etkilediği anlatıldı.
Yoğun kar yağışı dolayısıyla kent merkezinde ve Yenice ilçesinde okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Daha önce Eskipazar, Safranbolu, Ovacık ve Eflani ilçelerindeki okullarda eğitime bugün ara verilmişti.
Bartın
Bartın'ın Ulus ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü ilçemizdeki tüm okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir." denildi.
Kastamonu
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar ile 1 ilçedeki taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün için ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, kar yağışı nedeniyle Daday, Ağlı ve Seydiler ilçelerindeki tüm okullar ile Devrekani ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.
Bolu
Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Gerede, Mengen ve Mudurnu ilçelerinde bugün eğitime ara verildi.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, ilin bazı kesimlerinde dün başlayan ve aralıklara devam eden yağışın hayatı olumsuz etkilediği anlatıldı.
Yoğun kar yağışı dolayısıyla Gerede, Mengen ve Mudurnu ilçelerindeki okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.
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