27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:12 - Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:12

İdari izin ne zaman sona erecek? Kamuda çalışan kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? soruları yeniden gündeme geldi. Koronavirüs normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs'ta kuaförler ve AVM'ler kısmen açıldı. Normal hayata yeniden geçiş sürecinin başlamasıyla birlikte İdari izin ne zaman sona erecek? Kamuda çalışan kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? sorularının yanıtları aranıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 aydır sokağa çıkma yasağı olan Kamuda çalışan kronik hastalar, idari izinlerinin biteceği zamanı öğrenmek istiyor. Bu hafta yapılacak olan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunacak olan Cumhurbaşlkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağına ve Kamuda çalışan kronik hastaların ne zaman işe başlayacağına dair açıklamada bulunması bekleniyor.

Corona virüssalgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla, 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ve 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması kısıtlanmıştı.

KAMUDA ÇALIŞAN KRONİK HASTALAR NE ZAMAN İŞE BAŞLAYACAK?

Normalleşme süreci takvimi adı altında medyada yayımlnan fakat henüz resmi bir geçerliliği bulunmayan yeni normalleşme sürecinini ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Salgın sonrası hayatın normal akışına dönmesi beklenirken, Kamuda çalışan kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? sorusu internet üzerinden araştırılıyor. Koronavirüs normalleşme süreci kapsamında bu hafta açıklanması beklenen yeni normalleşme süreci ilgiyle takip ediliyor. 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilen Ramazan Bayramı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalleşme takvimine dair açıklamalarda bulunacak.

KAMUDA ÇALIŞANLAR İÇİN İDARİ İZİN NE ZAMAN BİTECEK?

Kamu kurum ve kuruluşları personeli için normalleşme adımları atmaya başladı. Bakanlıklar'ın 1 Haziran'da personelin mesaiye gelmesi yönünde yazılar yazmaya başladığını öğrenildi. Kamuda idari izin sürecinin hangi tarihte biteceği konusunda da resmi bir açıklama bulunmuyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?