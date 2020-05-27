İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7785
  • EURO
    7,4461
  • ALTIN
    370.359
  • BIST100
    105296
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İdari izin ne zaman sona erecek? Kamuda çalışan kronik hastalar ne zaman işe başlayacak?
Yaşam

İdari izin ne zaman sona erecek? Kamuda çalışan kronik hastalar ne zaman işe başlayacak?

Kamuda çalışan kronik hastaların ne zaman işe başlayacağı konusu merak ediliyor. Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de uygulanan sosyal izolasyon yöntemiyle uzun süredir evlerinde kalan İdari izin alan kamu çalışanı kronik hastalarının ne zaman işe başlayacağı yoğun bir biçimde araştırılıyor. Koronavirüs normalleşme süreci kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı olan Kamuda çalışan kronik hastalar, İdari izin ne zaman sona erecek? Kamuda çalışan kronik hastalar ne zaman işe başlayacak?

27 Mayıs 2020 Çarşamba  14:12 - Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:12
ABONE OL

İdari izin ne zaman sona erecek? Kamuda çalışan kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? soruları yeniden gündeme geldi. Koronavirüs normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs'ta kuaförler ve AVM'ler kısmen açıldı. Normal hayata yeniden geçiş sürecinin başlamasıyla birlikte İdari izin ne zaman sona erecek? Kamuda çalışan kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? sorularının yanıtları aranıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 aydır sokağa çıkma yasağı olan Kamuda çalışan kronik hastalar, idari izinlerinin biteceği zamanı öğrenmek istiyor. Bu hafta yapılacak olan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunacak olan Cumhurbaşlkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağına ve Kamuda çalışan kronik hastaların ne zaman işe başlayacağına dair açıklamada bulunması bekleniyor.

Corona virüssalgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla, 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ve 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması kısıtlanmıştı.

KAMUDA ÇALIŞAN KRONİK HASTALAR NE ZAMAN İŞE BAŞLAYACAK?

Normalleşme süreci takvimi adı altında medyada yayımlnan fakat henüz resmi bir geçerliliği bulunmayan yeni normalleşme sürecinini ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Salgın sonrası hayatın normal akışına dönmesi beklenirken, Kamuda çalışan kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? sorusu internet üzerinden araştırılıyor. Koronavirüs normalleşme süreci kapsamında bu hafta açıklanması beklenen yeni normalleşme süreci ilgiyle takip ediliyor. 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilen Ramazan Bayramı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalleşme takvimine dair açıklamalarda bulunacak.

KAMUDA ÇALIŞANLAR İÇİN İDARİ İZİN NE ZAMAN BİTECEK?

Kamu kurum ve kuruluşları personeli için normalleşme adımları atmaya başladı. Bakanlıklar'ın 1 Haziran'da personelin mesaiye gelmesi yönünde yazılar yazmaya başladığını öğrenildi. Kamuda idari izin sürecinin hangi tarihte biteceği konusunda da resmi bir açıklama bulunmuyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Terör örgütü PKK'ya Irak'ın kuzeyinde darbe! Etkisiz hale getirildiler

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.