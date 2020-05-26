26 Mayıs 2020 Salı 11:21 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 11:21

Normalleşme süreci takvimi adı altında medyada yayımlnan fakat henüz resmi bir geçerliliği bulunmayan yeni normalleşme sürecinini ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Salgın sonrası hayatın normal akışına dönmesi beklenirken, 27 Mayıs 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? sorusu internet üzerinden araştırılıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam ettiği illerde yaşayan ve evden çıkmaları yasak olan 20 yaş altı gençler ve çocuklar için 27 Mayıs'ta açıklanması beklenen yeni normalleşme süreci takip ediliyor. 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilen Ramazan Bayramından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalleşme takvimine dair açıklamada bulunması bekleniyor. Peki yeni normalleşme sürecine göre sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? İşte koronavirüs normalleşme süreci ve sokağa çıkma yasağının biteceği tarihe dair merak edilen takvim..

Koronavirüs normalleşme sürecine dair takvim geçtiğimiz hafta sosyal medyada yayılmıştı. Yeni normalleşme süreci takvimi 11 Mayıs'ta AVM ve kuaförlerin açılmasıyla normalleşme sürecinin ilk adımı atıldı. Koronavirüs normalleşme süreci takvimine dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında "Bayramdan sonra daha özgürüz" şeklinde açıklama yapmıştı. Vatandaşlar Bayram sonrası Cumhurbaşkanı'nın normalleşme takvimini açıklamasını bekliyor. Koronavirüs vaka sayısının 500'ün altına düşmesi ile birlikte hayata geçirilmesi beklenen yeni normalleşme süreci takvimine göre 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağının 27 Mayıs 2020 tarihi itibariyle sona ermesi bekleniyor. Vatandaşlar arama motorlarında Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? 27 Mayıs 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? sorularının cevaplarını araştırıyor. 27 Mayıs'ta açıklanması durumunda kesinleşecek olan normalleşme takvimininin detayları haberimizde yer alıyor.

27 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTECEK Mİ?

Normalleşme sürecinin nasıl işeyeceği merak edilirken, haziran ayı normalleşme planının ayrıntıları da belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, Ramazan Bayramdaki 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından günlük koronavirüs vaka sayısını 500’e düşmesi bekleniyor. Vaka sayılarının düşmesi gerçekleşirse normalleşme süreci takvimi işleyecek.

4 aşamalı normalleşme planı şu şekilde:

- Birinci aşama 11 Mayıs 2020'de başlıyor.

- İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos 2020,

- Üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık 2020,

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Koronavirüs Türkiye'de görülmesiyle ilk alınan önlemlerden olan 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağı 27 Mayıs'ta tamamen kalkacak. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının tamamen biteceği tarih ise yine 27 Mayıs 2020 olarak öngörülüyor. Fakat koronavirüs normalleşme planı için henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu öngörülen tarihte bir değişiklik olması ihtimaller arasında.

Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bayramdan önce restoranların açılması düşünülmüyor. Bayramdan sonraki süreçte salgının seyrine göre değerlendirilecek." dedi.

KREŞLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır." dedi. Öte yandan bir süredir kapalı olan kreşlerin durumu hakkında da bilgi verdi. İşte, Erdoğan'ın açıklamasının tamamı;

"Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir. Üniversitelerle ilgili duyuruyu YÖK zaten daha önce yapmıştı. Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir." dedi.

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Spor salonlarının ise haziran ayının son haftası açılması öngörülüyor. Sürücü okulları, dans okulları, futbol ve basketbol okullarının ikinci aşamada açılması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran sonrası bazı kurumları da açmayı düşünüyor. Bilim Kurulu onaylarsa yaygın eğitim veren tüm kursların açılması yönünde çalışma var.

Sürücü kurslarının uygulama sınavında bir arabada sürücü adayıyla birlikte denetmen olarak görev yapan toplam 4 kişi bulunuyorsa, bunların sayısının azaltılması planlanıyor. Mevzuat da buna göre düzenlenecek.

4. aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı.

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25 İLDE SIFIR VAKA

Son verilere göre 25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor. 50 ilde ise her gün görünen ek vaka sayısı 10 civarında. Ancak lokal hareketliliklere bağlı olarak yaşanacak artışlar ve sıçramalar, il pandemi kurullarının kararlarıyla izlenecek.

İSTANBUL HÂLÂ RİSKLİ

İstanbul'da bazı ilçeler dışında vaka sayısında gerileme yaşandığı belirtiliyor. Bağcılar, Esenyurt, Esenler, Küçükçekmece, Beylikdüzü gibi ilçelerde sıkıntı halen sürüyor.

İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi vaka sayısı hâlâ yüksek olan illerde kısıtlamaların daha uzun süreceği kaydediliyor.

TOPLUM YORGUNLUĞU

Yapılan toplantılarda uzun süren kısıtlamaların "toplum yorgunluğu" yarattığı, herkesin haziranda rahatlama olacağı beklentisi içinde olduğu dile getiriliyor. Aşama aşama bu yorgunluğu giderecek adımlar atılması planlanırken, vaka takiplerinin bölge bölge izleneceği ve kontrolde tutulacağı belirtiliyor.

Uzmanlar, "Vakaların kaynağını bildiğimiz noktaya geldik. Bir yerde bir artış varsa hemen nedenini buluyoruz. Hemen o çevrede önlem alıp durumu kontrol altına alabiliriz" diyor.

İLK KONULAN YASAK EN SON KALKACAK

Edinilen bilgiye göre ilk hangi yasak konulduysa, en son o kaldırılacak. Okullar, bazı kamu kurumlarının faaliyetleri, adliyeler, 65 yaş üstüne ve gençlere getirilen sınırlamalar, düğün ve kapalı alan aktiviteleri, en son aşamada izin verilecek uygulamalar olacak.

65 YAŞ ÜSTÜNE MARKET YASAĞI GÜNDEMDE

En riskli grup sayılan ve sayıları 7.5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kararlar, en çok tartışılan konuyu oluşturuyor. İkinci dalga veya dalgalanma, bu grup için risk taşıyor. Bayramdan sonra yapılacak değerlendirmelerde, vaka sayısının düşmesine bağlı olarak yeni kurallar konulabilecek.

Ele alınacak konu başlıkları arasında, 65 yaş üstüne marketler, AVM'ler ve toplu taşıma araçlarının yasaklanarak, kısmi serbesti gündeme gelmesi. İzin günlerinin sayısı arttırılabilecek, araba kullanmalarına veya kurallara uyarak çalışmalarına izin verilebilecek.

Normalleşme planı çerçevesinde 0-14 yaş, 15-20 yaş ve 65 yaş üstü olmak üzere üç farklı yaş grubundakiler için bir süredir belirli tarih ve saatlerde sokağa çıkma izni veriliyor. 20 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00-15.00 arasında 14 yaş ve altındaki çocuklar sokağa çıkmıştı. Dün ise 15-20 yaş arasına izin verildi.