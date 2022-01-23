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Yaşam

İstanbul'da İzlanda kışı! Meteoroloji uyardı: Daha kuvvetli geliyor

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı bazı bölgelerde tipi şeklinde devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Yağışların 3 gün boyunca sürmesi bekleniyor.

AA23 Ocak 2022 Pazar 15:50 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 17:17
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Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının gelecek 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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