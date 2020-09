Kalk Gidelim oyuncusu Onur Seyit Yaran silahla vuruldu! Onur Seyit Yaran kimdir, kaç yaşında ve nereli?

23 Eylül 2020 Çarşamba 14:16 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 14:16

Onur Seyit Yaran kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorusunun yanıtı, gündemde en çok merak edilen konular arasında yer aldı. TRT1'de yayınlanan Kalk Gidelim dizisinde oyunculuk yapan Onur Seyit Yaran, arkadaşı tarafından silahla vuruldu. Bu haber sonrası Onur Seyit Yaran hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte Onur Seyit Yaran hakkında merak edilenler...

Gelen son dakika haberine göre Onur Seyit Yaran arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Yaran'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay, Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak'ta dün saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Dizi oyuncusu ve 2016 Best Model Türkiye ve Best Model Of The World yarışması birincisi Onur Seyit Yaran ve 2 arkadaşı arasında sokakta yürüdükleri sırada tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından 3'lü arasında çıkan kavgada arkadaşı Yaran'a doğru tek el ateş etti. Silahtan çıkan kurşun dizi oyuncusunun omzuna isabet etti.

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken Onur Seyit Yaran düşerek yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan oyuncu ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Oyuncu Yaran'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ONUR SEYİT YARAN KİMDİR?

Onur Seyit Yaran, 13 Ocak 1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen baba tarafından Ordu’ludur. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü’nde öğrencidir. Uzun bir süre lisanslı olarak futbol oynayan Onur Seyit Yaran, futbolculuğunun yanı sıra satranç sporcusudur. 2008-2011 yılları arasında profesyonel olarak milli platformlarda mücadele etmiştir. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Onur Seyit Yaran İngilizce ve Almanca bilmektedir.

2016 yılında düzenlenen Best Model Türkiye ve Best Model of The World yarışması birincisidir. 2018 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim adlı dizi ile oyunculuk hayatına adım atan Onur Seyit Yaran, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Vuslat dizisinde Enes karakterine hayat vermektedir. Onur Seyit Yaran, 1.87 metre boyunda, 78 kilo ve Oğlak burcudur.

Onur Seyit Yaran’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Vuslat (Enes) (TV Dizisi)

2018 – Kalk Gidelim (Canberk) (TV Dizisi)