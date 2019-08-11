Migros bayramda açık mı? Migros bayram açılış saatleri nasıl? sorularının yanıtları araştırılıyor. Bugün itibari ile başlayan Kurban Bayramı için heyecan dorukta. Kurban kesim hazırlıklarını yapan Müslümanlar bir yandan da akraba ziyaretlerini yerine getirecekler. Evlerinde eksikleri olan vatandaşlar, marketlerin çalışma saatlerini öğrenmek istiyorlar.

MİGROS KURBAN BAYRAMINDA AÇIK MI?

Migros Kurban Bayramının birinci günü 13.30’dan itibaren hizmet verecek.

1.Gün: 13:30 – 20:00

2.Gün: 10:00 – 20:00

3.Gün: 10:00 – 20:00

4.Gün: Normal çalışma saatlerinde açık olacaklardır.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

Migros çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu her gün 09.00-22.00 arasıdır. Migros marketleri öğle arası tatili vermemektedir. Migros; 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde, Ramazan ve Kurban bayramlarında da hizmet vermektedir.

MİGROS HAKKINDA

1954-1974 Hayat pahalılığına karşı tarihi adım: Migros kuruluyor

1975-1979 Migros’ta yeni dönem: Koç imzasıyla perakendeye gelen dinamizm

1980-1990: “Dürüst Satıcı” İstanbul’dan sonra İzmir ile buluşuyor

1991-1995: Migros perakendede halka açık ilk şirket oluyor... 40. yılında 5 bölgede birden yaygınlaşıyor... Çağdaş perakendeciliğin kurallarını yazıyor… Yeni uygulamaları tüketiciyle buluşturuyor, MM ve MMM Migros'larla Türkiye’de büyük mağazacılığın önünü açıyor,

1996-2000: Türkiye’de Doğu Anadolu’ya kadar giden Migros, Ramstore ile ilk kez yurtdışında mağaza açıyor… Haftada 2 mağaza açma hızıyla büyüyor, yeni formatlar geliştiriyor, İlk sadakat kart; Migros Club Kart’ı yaratıyor, Türkiye’nin ilk sanal alışveriş merkezini müşteriyle buluşturuyor.

2001-2005: Migros 50. Yılını kutluyor... Güneydoğu’da ilk mağazayı Diyarbakır’da açıyor, Karadeniz’deki varlığını kuvvetlendiriyor… Ramstore Sofya hizmete giriyor, Moskova odaklı yurtdışı büyüme hamlesi devam ediyor…

2005’te Tansaş ile birleşiyor, yurtiçinde 722 mağazaya ulaşıyor...

2006- 2007: Migros Ticaret dünya liginde....Tansaş ile Migros birleşmesi; hem finansal büyüklük, coğrafi yaygınlık, hem müşteri hacmi ve insan kaynakları boyutu olarak Türk perakende sektörü için önemli bir kilometre taşı... Migros çoklu format yönetiminde uzmanlaşıyor, haftada 3 mağaza açma hızına ulaşıyor, 5M’i yaratıyor...

2008-2010: Moonlight Perakendecilik ve Ticaret A.Ş'ye hisse devri tamamlanıyor, müşterinin hayatına dokunan doğada çözülebilen poşet, jet kasa, çevreci kiosk, İyi Tarım Uyguamaları, gibi pek çok yenilikçi uygulamayı hayata geçiriliyor...

2011- 2014: Süpermarkete odaklanan Migros Ticaret A.Ş.’nin yeni konsepti Migros-Jet’ler sektöre girdi. Sepeti sepete eşitleyen rekabetçi fiyatlarla 60. Yılında dördüncü jenerasyon müşterilerini kucakladı.

2015: Migros’un yeni stratejik ortağı Anadolu Endüstri Holding oldu. Müşterilerinin alışveriş alışkanlıklarına göre, ‘Tam Bana Göre’ diyecekleri kampanyalar ile alışverişi daha hesaplı, daha keyifli hale getiren Migros, Muş’ta açtığı mağaza ile Türkiye’de eriştiği il sayısını 71’e çıkardı

2016: Migros Ticaret A.Ş, İngiltere kökenli uluslararası perakende kuruluşu Tesco’nun Türkiye’de bulunan mağazaları ve alışveriş merkezlerinin, Migros Ticaret A.Ş.’ye hisse devri için anlaşma imzaladı. Migros Grubu, doğal gıda online alışveriş markası Tazedirekt’i bünyesine kattı.

2017: Kipa hisselerinin yüzde 95,5’nin Tesco Overseas Investments Limited’den Migros Ticaret A.Ş.’ye devri işlemi tamamlandı. Tazedirekt, verdiği kısa aranın ardından daha güçlü bir alt yapı ve hizmet kalitesiyle geri döndü.