Milli Piyango 2019 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango sonuçları Yılbaşı bileti sorgulama
Milli Piyango 2019 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar veriyor sorusu araştırılıyor. Milli Piyango sonuçları Yılbaşı bileti sorgulama ekranı merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi çekiliş sonuçlarını açıklıyor. Büyük ikramiyenin verileceği yılbaşı çekilişi vatandaşlar tarafından heyecanla takip ediliyor. Milli Piyango Yılbaşı bileti sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Büyük ikramiyenin hangi numaralara çıktığının yanı sıra 2,3,4,5 ve 6 bilen rakamların da ne kadar ikramiye kazanacağı araştırılıyor. Milli Piyango'da büyük ikramiye 70 milyon TL olarak duyuruldu. Çekilişin saati bu yıl daha erken bir saate alındı. MPİ’nin ana sayfasından yapılan duyuruda; “İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2018 (Yılbaşı 2019) özel çekilişi Anıttepe Binası çekiliş salonunda saat 15.00’de başlayacaktır. 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır.” denildi. Gerçekleşen çekilişin ardından amorti çıkan numaralara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Milli Piyango 2019 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar veriyor sorusu hakkında son dakika açıklaması araştırılıyor. Milli Piyango sonuçları Yılbaşı bileti sorgulama yoğun ilgi görüyor. 2018'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Geçen yıl ise birer adet; 10 milyon, 5 milyon ve 2 milyon liralık ikramiye dağıtılmıştı. Büyük ikramiyenin yanı sıra 2, 3, 4, 5 bilen biletlerin de ne kadar alacağı merak ediliyor. Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.
MİLLİ PİYANGO NE KADAR İKRAMİYE VERDİ?
Milli Piyango çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine kaç bilenin ne kadar aldığı eklenecektir.
MİLLİ PİYANGO’DA HEM SAAT HEM DE İKRAMİYE DÜZENİ DEĞİŞTİ
Milli Piyango’nun değişen çekiliş saatinin yanında farklı değişiklikler de meydana geldi. Bu yıl 31 Aralık 2018'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Geçen yıl ise birer adet; 10 milyon, 5 milyon ve 2 milyon liralık ikramiye dağıtılmıştı.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Milli Piyango'da büyük ikramiye 70 milyon TL olarak açıklandı ve yeni bir rekora imza atıldı.
AMORTİ NEDİR?
Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.
TESELLİ NEDİR?
Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.
GEÇEN YIL KAZANA NUMARALAR
61 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE
9794035
AMORTİLER BELLİ OLDU
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde Amortiler belli oldu: 4,6
500 BİN TL KAZANAN NUMARA
4136086
1 MİLYON KAZANAN NUMARA
757022
2 MİLYON KAZANAN NUMARA
9201621
5 MİLYON KAZANAN NUMARA
2551923
10 MİLYON KAZANAN NUMARA
0798081
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