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Milli Piyango 2019 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango sonuçları Yılbaşı bileti sorgulama

Milli Piyango 2019 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar veriyor sorusu araştırılıyor. Milli Piyango sonuçları Yılbaşı bileti sorgulama ekranı merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi çekiliş sonuçlarını açıklıyor. Büyük ikramiyenin verileceği yılbaşı çekilişi vatandaşlar tarafından heyecanla takip ediliyor. Milli Piyango Yılbaşı bileti sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Büyük ikramiyenin hangi numaralara çıktığının yanı sıra 2,3,4,5 ve 6 bilen rakamların da ne kadar ikramiye kazanacağı araştırılıyor. Milli Piyango'da büyük ikramiye 70 milyon TL olarak duyuruldu. Çekilişin saati bu yıl daha erken bir saate alındı. MPİ’nin ana sayfasından yapılan duyuruda; “İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2018 (Yılbaşı 2019) özel çekilişi Anıttepe Binası çekiliş salonunda saat 15.00’de başlayacaktır. 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır.” denildi. Gerçekleşen çekilişin ardından amorti çıkan numaralara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Milli Piyango 2019 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar veriyor sorusu hakkında son dakika açıklaması araştırılıyor. Milli Piyango sonuçları Yılbaşı bileti sorgulama yoğun ilgi görüyor.  2018'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Geçen yıl ise birer adet; 10 milyon, 5 milyon ve 2 milyon liralık ikramiye dağıtılmıştı. Büyük ikramiyenin yanı sıra 2, 3, 4, 5 bilen biletlerin de ne kadar alacağı merak ediliyor. Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

MİLLİ PİYANGO NE KADAR İKRAMİYE VERDİ?

Milli Piyango çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine kaç bilenin ne kadar aldığı eklenecektir.

MİLLİ PİYANGO’DA HEM SAAT HEM DE İKRAMİYE DÜZENİ DEĞİŞTİ

 

Milli Piyango’nun değişen çekiliş saatinin yanında farklı değişiklikler de meydana geldi. Bu yıl 31 Aralık 2018'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Geçen yıl ise birer adet; 10 milyon, 5 milyon ve 2 milyon liralık ikramiye dağıtılmıştı.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango’nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre çekiliş saat 15’te başlayacak. MPİ’nin ana sayfasından yapılan duyuruda; “İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2018 (Yılbaşı 2019) özel çekilişi Anıttepe Binası çekiliş salonunda saat 15.00’de başlayacaktır. 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır.” İfadelerine yer verildi.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango'da büyük ikramiye 70 milyon TL olarak açıklandı ve yeni bir rekora imza atıldı.

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

TESELLİ NEDİR?

Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

GEÇEN YIL KAZANA NUMARALAR

61 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE

9794035

AMORTİLER BELLİ OLDU

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde Amortiler belli oldu: 4,6

500 BİN TL KAZANAN NUMARA

 4136086

1 MİLYON KAZANAN NUMARA

757022

2 MİLYON KAZANAN NUMARA

9201621

5 MİLYON KAZANAN NUMARA

2551923

10 MİLYON KAZANAN NUMARA

 0798081

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR
 
Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.
 
0 : 4
 
1 : 8
 
2 : 10
 
3 : 17
 
4 : 4
 
5 : 7
 
6 : 4
 
7 : 9
 
8 : 8
 
9 : 6
 
 
SON 10 YILDA İKRAMİYELER NE KADAR ARTTI?
 
Büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 61 milyon lira verilmişti.
 
SON DÖRT YILDA MİLLİ PİYANGO İSABET EDEN NUMARALAR VE ŞEHİRLER
 
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2015 sonuçlarına göre 50 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 2692160. Çeyrek bilet, Ankara, Aydın (2) ve Niğde'ye çıktı.
 
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2016 sonuçlarına göre 55 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 0556013. Çeyrek bilet, İstanbul'dan 3 kişiye, Adana'dan bir kişiye çıktı.
 
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2017 sonuçlarına göre 60 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 2796288. Çeyrek bilet, İstanbul'dan 3 kişiye, Antalya'dan bir kişiye çıktı.
 
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2018 sonuçlarına göre 61 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 9794035. Çeyrek bilet, İstanbul'a, Antalya'ya, Samsun'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ine çıktı.

 
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 
02223  02436  02522  02622  03037  05057  
05267  05474  05575  05730  07791  08894  
09224  09507  09529  09713  10498  10787  
12982  13458  16439  20561  23142  23426  
24008  27231  27522  29113  31683  32318  
32427  35906  38132  38427  40053  41174  
41509  42776  43471  43867  45932  47061  
49981  50260  50261  50693  52765  56300  
56815  57274  58143  58801  59416  59914  
60785  61592  63350  64828  66491  66510  
70483  70956  78073  79917  80341  81021  
84854  85368  85624  86063  89672  90497  
92840  92895  93302  95673  95883  97023  
97379  98064  
Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar 
0520  0696  0942  1194  1315  1571  
1890  1893  1902  3113  3175  3367  
3429  3909  4369  4450  4496  4540  
4562  4646  4934  5435  5851  6242  
6347  6348  6452  6528  6559  7142  
7353  7579  7637  8143  8275  9319  
9380  9440  9626  9687  
Son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 
041  114  171  201  246  253  
292  309  433  466  631  680  
720  727  749  807  812  836  
940  948  
Son 2 rakamına göre 120 TL ikramiye kazanan numaralar 
03  05  22  38  44  61  
77  
Son 1 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar 
4  6  
61000 TLTeselli ikramiyesi kazanan numaralar 
0794035  1794035  2794035  3794035  4794035  5794035  
6794035  7794035  8794035  9094035  9194035  9294035  
9394035  9494035  9594035  9694035  9704035  9714035  
9724035  9734035  9744035  9754035  9764035  9774035  
9784035  9790035  9791035  9792035  9793035  9794005  
9794015  9794025  9794030  9794031  9794032  9794033  
9794034  9794036  9794037  9794038  9794039  9794045  
9794055  9794065  9794075  9794085  9794095  9794135  
9794235  9794335  9794435  9794535  9794635  9794735  
9794835  9794935  9795035  9796035  9797035  9798035  
9799035  9894035  9994035  

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