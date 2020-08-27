Muharrem ayına özel cuma mesajları! Muharrem ayı ve Cuma mesajları

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:32 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 16:32

Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Muharrem ayı ve Cuma mesajları vatandaşlar tarafından paylaşılmaya başlandı. İslam tarihinde bir dönüm noktası olarak Hz. Muhammed'in hicreti esas alınarak, hicri yılbaşı kabul edilen bu ayda, geçmiş peygamberlerin başından çok önemli olaylar geçmiştir. Cuma günü ise İslam'da bayram olarak kabul edilen bir gündür. Muharrem ayına özel cuma mesajları bu mübarek gecede paylaşılıyor. Sosyal medyada paylaşmak için Muharrem ayı ve Cuma mesajları sizlerle...

Peygamber efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gün başlayan bu özel ayın gelmesiyle beraber Müslümanlar Muharrem ayına özel cuma mesajları araştırmaya koyuldu. İşte Muharrem ayı ve Cuma mesajları..

MUHARREM AYINA ÖZEL CUMA MESAJLARI

Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Böylesine güzel bir ay'a girmenin sevinci ve mutluluğu ile Muharrem ayınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Yüce Allah; hepimizin yar ve yardımcısı olsun! Hayırlı cumalar...

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Muharrem ayı ve Cumanız mübarek olsun.

Allah Azzeve celle geçmiş yılımızda hakkımızda şefaatçi, gireceğimiz bu yeni yıldada hakkımızda hayırlı mübarek kılsın inşAllah. Muharrem ayı ve Cumanız mübarek olsun.

Hastalıkların arttığı şu günlerde sevgi barış ve kardeşlik dini İslamı yeniden idrak etme ve tüm insanlığa tebliğ etme zamanıdır yeni hicri yılınız ve Muharrem ayınız mübarek olsun... Hayırlı cumalar...

Hicri Yeni Yılımızın Ümmete, kendimize, toplumumuza 'Diriliş' olmasını Cenab-ı Haktan Dilerim! Hayırlı Cumalar...

Allah'ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.

Cuma günü yapılan ibadetlere, başka günde yapılanların, en az iki katı verilir. Buna karşılık, Cuma günü işlenen günahlar da iki kat yazılır. Allah Muharrem ayı ve cuma günü ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

Hakkı sevenlerden, Hidayete Erenlerden, Resulü görenlerden, cennete girenlerden, günahları af edilenlerden olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar…

Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati bu mübarek Muharrem ayında üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar…

İki hayatı imha eden küfr-ü mutlaktan kurtarmak, bu zamanda pek çok ehemmiyetlidir. Bir parça meşakkat olsa da, şevk ve şükür ve sabırla karşılamalı. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Ülkemizde ve dünyada şiddet olaylarının arttığı şu günlerde sevgi barış ve kardeşlik dini İslamı yeniden idrak etme ve tüm insanlığa tebliğ etme zamanıdır Muharrem ayı ve cuma gününüz mübarek olsun..

Rabbim, tüm İslam Alemi'ne, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin!

Bütün İslam Aleminin Ve Sadakat Aleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.

Yarabbi bizleri sana layık kul, efendimize layık ümmet eyle. Her anımızı layıkı ile yaşamayı nasip et. Amin. Hayırlı Cumalar..

Bütün İslam Aleminin Ve Sadakat Aleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Muharrem ayı ve Cuma gününüzün Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle Muharrem ayınız kutlu olsun.