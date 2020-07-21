DHA 21 Temmuz 2020 Salı 14:49 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 15:03

Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in, cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından katil zanlısı olarak gözaltına alınan bar işletmecisi eski erkek arkadaşı C.M.A.'nın, emniyette verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Katil zanlısının, genç kızı kendisini tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürdüğü belirtildi. Evli ve bir çocuk babası olan C.M.A.'nın ifadesinde, "Pınar ile ilişkimiz vardı, eşine söylerim diye sürekli tehdit ediyordu, para istiyordu. O gün de para istedi. Verecektim ama sinirlendim, tartıştık. Bir anlık öfke ile öldürdüm" dediği belirtildi.

- ŞÜPHELİ HAREKETLERİ VE BİDONLA BENZİN ALMASI ELE VERDİ

Cinayetin aydınlatılmasıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Gültekin'in "kayıp" ihbarının ardından jandarma ve polis ekiplerince özel ekip kuruldu. Birçok kişinin ifadesine başvuran ekipler, gözaltına aldığı genç kızın eski erkek arkadaşı C.M.A'nın söylemlerinin tutarsız olduğunu fark etti.

Gültekin'in kaybolmasıyla ilgili detay bulmak için Akyaka ve Menteşe ilçesindeki çok sayıda güvenlik kamerası kaydı izlendi, tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi.

Görüntülerde, C.M.A'nın Menteşe ilçesindeki benzin istasyonundan bidonla benzin aldığı görüldü.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen C.M.A'nın görüntüleri izleyince suçunu itiraf ettiği, ilk ifadesinde, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine bağ evinde olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Gültekin'in annesi, ablası, yakınları ve okul arkadaşları ile bazı STK temsilcileri Adli Tıp Kurumu morgu önünde bekliyor.

Öte yandan Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını, soruşturma kapsamında 2 savcının görevlendirildiğini bildirdi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN PINAR GÜLTEKİN AÇIKLAMASI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Muğla ilinde meydana gelen P.G.’nin öldürülmesi olayına ilişkin olarak, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Muğla ili Menteşe ilçesinde meydana gelen söz konusu olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca görevlendirilen iki cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle yürütülmekte olup, olaya ilişkin şüpheli bir şahıs gözaltına alınmıştır. Gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir” denildi.

BAKAN SELÇUK: “HUKUKİ SÜRECİN YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Pınar Gültekin’in vahşice öldürülerek katledilmesi olayı sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Muğla’da katledilen Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı; bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız” ifadelerine yer verdi.