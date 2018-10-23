Rize'de AVM inşaatındaki işçiler arasında kavga: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Müftü Mahallesi'nde devam eden AVM inşaatında çalışan kalıp işçileri ile demir işçileri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda taraflar, birbirine demir çubuklarla saldırdı. Polisin müdahalesiyle sona eren kavgada yaralanan 5 işçi, ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.