Teşrik Tekbiri nasıl okunur? İşte Teşrik Tekbiri okunuşu ve anlamı

19 Temmuz 2021 Pazartesi 15:17 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 15:17

Teşrik Tekbiri okunuşu, Kurban bayramının gelmesiyle birlikte namaz kılan vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramının gelmesiyle birlikte İslam alemi teşrik tekbirlerini okumaya başladı. Teşrik Tekbiri, bayram boyunca farz namazlarının ardından okunur. Peki Teşrik Tekbiri nasıl okunur? İşteTeşrik Tekbiri okunuşu ve anlamı

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL OKUNUR?

Teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak anlamlarına gelir.

Teşrik tekbiri, arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, 23 farz namazının arkasından birer defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" şeklinde getirilir.

TEŞRİK TEKBİRİ ANLAMI

Teşrik tekbirinin anlamı ise şu şekildedir:

"Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre;

"Teşrik" Arap dilinde etleri doğrayıp kurutmak demektir. Vaktiyle bayramın birinci günü Mina'da kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırdı. Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında "eyyam-ı teşrik / teşrik günleri" denilmiştir. "Tekbir" ise Allah'ı ululamak, yüceltmek demektir.

Kurban bayramının arefe günü (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar (13 zilhicce) ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" cümlesini söylemeye "teşrik tekbiri" denir.

Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve biter?

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