25 Şubat 2020 Salı 10:28 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 10:28

Müslümanların büyük bir heyecanla beklediği mübarek üç aylar bugün başladı. Üç ayların faziletine dair Hz. Peygamber’den nakledilen rivayetlerin yanı sıra dinî kültürde mübarek sayılıp kutlanan Regaib, Mi‘rac, Berat ve Kadir gecelerinin bu aylarda yer alması üç aylara ayrı bir önem verilmesine, ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle daha fazla meşgul olunarak dinî duyarlılığın daha yoğun olarak yaşanmasına zemin hazırlamıştır. Bu aylarda Müslümanlara Kur'an-ı Kerim okuma, oruç tutma ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere yönelmeleri daha çok tavsiye ediliyor. İbadetlerini yerini getirmek isteyen tüm vatandaşlar üç aylar ibadetlerine dair araştırmalar yapmaya başladılar. Üç aylar tesbihine nasıl başlanır? 3 aylar zikir ve tesbihleri neler? gibi soruların yanıtlar merak ediliyor.

ÜÇ AYLAR TESBİHİNE NASIL BAŞLANIR?

Recep ayının ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namazı kılınır. Samimiyetle günahların affı istenip 111 defa 'Allahümme Salli Ala Muhammed' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa 'Ya Allah' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere 'La İlahe İllallah', 100 kere de 'Muhammedürresulullah' diye bu tesbihe devam edilir.

*10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

*10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

*10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

3 AYLAR ZİKİR VE TESBİHLERİ NELER?

"Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân."

Anlamı: "Allah'ım! Bize Recep ve Şaban'ı Mübarek Eyle..Ramazana ulaştır." İman İle Son Nefesimizi Verdir Kur'anı Bize Kolay Kıl. (

Kaynak: (Ahmed İbn-i Hanbel El Müsned 1/259)

Ardından yüz defa:

Sübhânallâhil-Hayyi'l-Kayyûm

Anlamı: Hay ve Kayyum olan Allah'ı tesbih ederim.

Recep Ayının İkinci On Gününde Okunacak Dua:

"Allâhümme bârik lenâ fî recebe şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân."

Ardından yüz defa:

Sübhânallâhil-ehadis-samed.

Recep Ayının Üçüncü On Gününde Okunacak Dua:

"Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazân vehtimlenâ bil-îman ve yessirlenâ bil-Kur'ân."

Ardından yüz defa:

Sübhânallâhi'l-Ğafûri'r-Rahîm.

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER NELER?

Bu günlerde nefisler hesaba çekilmeli, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasıl tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer günü kurulacak büyük divanın tek Hâkimi Yüce Allah'ın (cc) hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir.

Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.

– Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

– Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

– Tefekkürde bulunulmalı, “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı

– Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

– Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

– Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

– Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

-Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

– Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

-Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.