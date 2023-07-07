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Yaşam

Yaz kampları gençleri doğa ile buluşturuyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından gençlerin doğayla daha yakından etkileşimde bulunmalarını sağlamak ve onlara unutulmaz deneyimler yaşatmak amacıyla Gençlik Kampı'nda başlatılan yaz dönemi büyük ilgiyle devam ediyor.

IHA7 Temmuz 2023 Cuma 10:30 - Güncelleme:
Yaz kampları gençleri doğa ile buluşturuyor
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Gençlerin, doğanın güzelliklerini keşfetmelerine, yeni beceriler öğrenmelerine ve eşsiz maceralar yaşamalarına imkan sağlayan Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı, yaz döneminde de binlerce genç öğrenciyi misafir edecek.

İp parkurları, tırmanma duvarı, zipline, paintball gibi macera etkinliklerini bünyesinde barındıran Gençlik Kampı, ücretsiz olarak sunduğu ulaşım ve çeşitli ikramlarla gençleri mutlu ediyor. Koyu sohbetlere ev sahipliği yapan kamp alanında yeşilin tadını doyasıya çıkaran kampçılar, birbirinden heyecanlı etkinlikler sonrasında uzun süre unutamayacakları güzel hatıralar biriktiriyorlar.

RUTİNLERİNDEN UZAKLAŞIYOR, DOĞAYA BAĞLANIYORLAR

Gençlik Kampı faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, macera parkuru etkinliklerinin, katılımcıların rutinlerinden uzaklaşmalarını ve doğaya bağlanmalarını sağladığını söyledi. Başkan Fadıloğlu, "Gençlik Kampı etkinlikleri, katılımcı gençlerimizin rutinlerinden uzaklaşmalarını ve doğaya bağlanmalarını sağlıyor. Bu tür etkinlikler, stresi azaltmaya, zihni rahatlatmaya ve doğal çevreye odaklanmaya yardımcı oluyor. Macera dolu etkinlikler, takım çalışmasına teşvik ediyor, gençlerin birbirlerine karşı olan güven ve dayanışma duygularını pekiştiriyor. Kamp alanımızda 4 mevsim boyunca devam eden etkinliklerde, 30 bine yakın gencimizi misafir ediyoruz. Yaz döneminde düzenlediğimiz aile kamplarıyla 7'den 70 herkesi doğada buluşturuyoruz. Çalışmalarda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyor, gençlerimizi bir kez daha doğayla buluşmaya davet ediyorum" diye konuştu.

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