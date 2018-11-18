Zonguldak'ta çakarlı araca 2 bin 4 TL ceza kesildi
Zonguldak’ta çakarlı ışıkla seyir halinde olan bir panelvan sürücüsüne ve araç sahibine Karayolları trafik Kanunu'nun 26/2 maddesi gereğince Çakarlı ışık kullandığı için toplam 2 bin 4 TL ceza kesildi.
- İHA
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çınartepe Mahallesi Asri Mezarlık civarında durdurulan panelvan da Çakar tabir edilen Işıklı donanım bulundurması sebebiyle Karayolları trafik Kanunu'nun 26/2 maddesi gereğince sürücü K.A.'ya Bin 2 TL, araç sahibi D.A.'ya Bin 2 TL, olmak üzere toplam da 2004 TL para cezası kesildi.
Polis ekipleri tarafından panelvanda bulunan uygunsuz Işık donanımı söktürüldü.
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