Zonguldak'ta çakarlı araca 2 bin 4 TL ceza kesildi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çınartepe Mahallesi Asri Mezarlık civarında durdurulan panelvan da Çakar tabir edilen Işıklı donanım bulundurması sebebiyle Karayolları trafik Kanunu'nun 26/2 maddesi gereğince sürücü K.A.'ya Bin 2 TL, araç sahibi D.A.'ya Bin 2 TL, olmak üzere toplam da 2004 TL para cezası kesildi.

Polis ekipleri tarafından panelvanda bulunan uygunsuz Işık donanımı söktürüldü.