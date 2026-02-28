28 Şubat yeniden gelir mi kaygısını taşımak!

Üzerinden 29 yıl geçti.

Toplumsal büyük bir travma...

Kemalist rejim, Muhafazakarların üzerinden silindirle geçti.

Yıl 1997!

Başörtülü kızlar okullardan atıldılar. Başörtülü kadınlara kamuda çalışma hakkı ve seçilme hakkı verilmeyerek sistem dışına itildiler. Bürokrasideki Muhafazakar erkekler, işten atıldı. Muhafazakar iş adamları boykota maruz kaldı ve çoğu iflasa sürüklendi. Refah Partisi kapatıldı.

Peki bu zulmü kim yaptı? Diğer darbelerde olduğu gibi vesayet rejiminin ayaklarını oluşturan Kemalist faşist zihniyete bağlı olan yargı, medya, siyaset, sivil toplum ve askeri odaklar!

Darbe sonrası Merhum Necmettin Erbakan ve 6 arkadaşına siyaseti yasaklayan Anayasa Mahkemesi'nin Başkanı Ahmet Necdet Sezer sonrasında ödüllendirildi ve Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtuldu.

Ve sonra!

Muhafazakarlar devlete taş atan olmadı.

Sivil siyasette kaldı ve mücadele etti.

Muhafazakarlar AK Parti iktidarı sürecinde, tüm haklarını söke söke aldılar!

Askeri vesayet, laikçi medya tahakkümü, bürokrasideki derin yapı bitirildi.

Bugünün gündemi; yakın tarih bilincini gençlere aktarabilmek ve kazanımları kalıcı hale getirebilmek!

28 ŞUBAT MAĞDURU SÜMEYYE ERDOĞAN BAYRAKTAR'IN MESAJI

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, liseli çağlarında ve üniversite döneminde başörtüsü yasaklarına maruz kalan bir Türkiye vatandaşı.

Ailesiyle birlikte siyasette verdiği mücadeleyi son 13 yıldır aynı çizgide devam ettiriyor ve hakikat kavgasını sivil toplum çalışmalarıyla sürdürüyor.

Dünü hatırlatarak geleceği en doğru biçimde kurgulamanın gerekliliğini vurguluyor.

KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın 28 Şubat hakkında Beyazıt Meydanı'nda gerçekleştirdiği basın açıklamasının mesajları çok çarpıcı.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "28 Şubat'ı konuşmaya devam edeceğiz. Demokratik hafıza güçlü toplumların temelidir. Çünkü hak ihlalleriyle yüzleşmek hukuk devletini güçlendirir.

28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız. Bunu öfkeyle değil, adalet talebiyle yapacağız.

Daha özgür bir gelecek için..." ifadelerini kullandı ve konuşmasına şu tespitleri ekledi: "28 Şubat bize şunu öğretti: Hukuk metinleri tek başına yeterli değildir. Kurumlar tek başına yeterli değildir. Asıl belirleyici olan, zihniyettir. Dışlayıcı zihniyet, dönüşmeli."

Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın dikkat çektiği bir diğer husus, toplumun şikayetlerinin yansıması gibi adeta. Mecliste, kamuda, üniversitede başörtüsü yasağı bitmiş olsa da özel sektörün seküler zihniyetteki kurumlarında adı konmamış başörtüsü yasağı pratize edilmekte. Buna ek olarak yaz mevsiminde gündeme gelen site havuzlarının bir kısmına tesettür mayolu kadınların alınmaması gibi sorunlar eklenebilir.

MUHAFAZAKARLAR GERÇEĞİN FARKINDA!

Bir gazeteci olarak halkın sesi olmak istiyorum.

29 yıl sonra, "bir daha 28 Şubat yaşanmaz" diyemiyoruz.

Vatandaş kaygılı; "CHP iktidar olsa ne yaparız? Başörtüsü yasakları kesin yeniden gelir ve yine ikinci sınıf vatandaş muamelesi görürüz" söylemlerini şu günlerde her ortamda duyuyorum.

Mihalgazi Belediye Başkanının şalvarı ve başörtüsüne yapılan hakaretler, okunan ilahilere yapılan aşağılamalar, okuldaki Ramazan etkinlerini yargıya taşımalar...

Evet bir sinyal veriyor!

Çok şey başardık ama kazanımlarımız hala garanti altında değil!

Öyle bir zemin oluşturulmalı ki; Laiklik, Muhafazakarlar üzerinde bir sopa olmaktan çıkarılmalı!

Bu bağlamda 'yeni anayasa' sivil, kuşatıcı ve tüm kimliklere alan açan perspektifiyle umarız hayata geçirilir. Vatandaş, ümitle beklemekte.