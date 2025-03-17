ABD'nin büyük altın krizi

Amerikan gücü, diğer ülkelere zarar verme yeteneğine dayanıyor. Onları bombalayabilme, rejim değişikliklerini finanse edebilme ve ekonomik olarak tehdit edebilme kabiliyeti...

Tabi bu tehditleri sürdürebilmek büyük miktarda para gerektiriyor.

Bugün yaşanan kriz de tam olarak bununla ilgili.

Çünkü ABD artık bu sistemi sürdürecek kadar güçlü değil.

Emperyalistlerin yaydığı enformasyonu mutlak zanneden bağımlılar kabul etmese de gerçek bu.

Bu gerçek, altın fiyatlarının yükselişiyle birlikte su yüzüne iyiden iyiye gün yüzüne çıktı.

Onun için ABD'de Hazine Bakanlığı'nın altın rezervlerini tuttuğu Fort Knox merkezli bir tartışma yürütülüyor uzun zamandır.

Bundan birkaç hafta önce Elon Musk, New York'taki Federal Rezervde ve Fort Knox'ta ne kadar altın bulunduğunu belirlemek için bir denetim yapmaya çalıştıklarını duyurdu.

Bu açıklama, küresel finans dünyasında ciddi tartışmalar sebep oldu.

Çünkü Fort Knox'ta gerçekten altın olup olmadığı yıllardır büyük bir muamma.

"Kasaların içinde gerçekten altın var mı?" diyerek denetleme yapmak isteyen senatörler bile "bu bir ulusal güvenlik meselesidir" diyerek geri çevrildiler.

"Federal Rezerv'i ve Fort Knox'u denetleyeceğiz" diyen Elon Musk güvenlik söylemini aşmayı becerebilecek mi, bekleyip göreceğiz.

DOLARIN ÇÖKÜŞÜ VE ALTININ YÜKSELİŞİ

İşte bu tartışmalar ortasında Altın fiyatları yükseliyor çünkü "ABD artık elinde yeterli altın bulunduramıyor ve bu yüzden fiyatı aşağı çekemiyor." görüşü hâkim.

Hatta ABD, altını geri satın almaya çalışıyor.

Altınları Fort Knox'a geri koyarak piyasaya "bakın, aslında ABD'nin rezervi güçlü" imajı yaymak istediğini söyleyenler bile var.

Dünya bu oyuna inanıyor mu?

Hayır.

Çünkü asıl gerçek şu...

1971'de dolar-altın standardı terk edildiğinden beri ABD, altını piyasalardan çekerek fiyatları manipüle ediyordu.

Artık bu mümkün değil.

MERKEZ BANKALARI DOLARI TERKEDEBİLİR

Altın fiyatları yükseldikçe, yalnızca Rusya ve Çin değil, Avrupa'nın tamamı ve hatta dünyanın her yerindeki ülkeler şu soruyu sormaya başlıyor:

"Rezervlerimizde ABD Hazine tahvili tutmaktansa neden altın tutmuyoruz?"

Ve bu sorunun cevabı küresel finansal dengeleri kökten değiştirebilir.

Çünkü:

Dediğim gibi altın fiyatları sürekli yükseliyor.

ABD tahvilleri giderek daha riskli hale geliyor.

Çin ve Rusya, dolara bağımlı olmadan ticaret yapıyor.

Sonuç olarak merkez bankaları, ellerindeki ABD tahvillerini satıp altın almaya yöneliyor.

Ve bu, ABD dolarının küresel rezerv para statüsünü sarsabilecek en büyük tehlikelerden biri.

ABD'NİN 'BEDAVA YOLCULUĞU' SONA MI ERİYOR?

ABD uzun yıllardır küresel ekonomide "exorbitant privilege yani aşırı ayrıcalık" dediğimiz bir sistemden faydalanıyordu.

Bu sistem sayesinde:

ABD sınırsız para basabiliyordu.

Borçlarını ödemeden sürekli yeni borç alabiliyordu.

Ve dünya, doların yerine geçebilecek bir alternatif göremediği için bu düzen devam etti.

Ancak artık bu düzen korkunç bir kriz yaşıyor.

Çünkü ABD'nin dış borcu devasa boyutlara ulaştı. Bütçe açığı içinden çıkılmaz hal aldı.

Kolaycılar ABD dolar basar diyor, oysa, küresel piyasalarda dolar fazlası var.

Yabancı ülkeler şunu söylüyor...

"ABD tahvillerine daha fazla yatırım yapmayacağız."

Ve bu, Amerikan dolarının küresel ekonomideki merkezi rolünü hızla aşınacağı anlamına geliyor.

SON BİR NOT:

İktisatçı Michael Hudson diyor ki... Diğer ülkeler ABD'den alacaklarının dolar cinsinden ödemesini istemiyor. Artık küresel piyasada bir dolar fazlası (dollar glut) var. Ve bence bu, Başkan Trump'ın askeri harcamaları azaltmamız gerekiyor demesine neden olan en büyük etkenlerden biri.