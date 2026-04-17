Dünyanın gözü kulağı tek bir yerden gelecek habere odaklandı.

Açıldı mı? Açılacak mı derken bu kez ikinci bir kapanma haberi geldi.

Daha doğrusu 'abluka'.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol'un tanımı çarpıcı:

'Tarihin en büyük enerji güvenliği tehdidi'.

Hürmüz Boğazı denince rakamlar kendi konuşuyor:

20 milyon varil günlük petrol taşıma.

Yüzde 20 petrol ticareti kapasitesi.

Sadece petrol de değil.

Zincirleme reaksiyon ile yarattığı ve/veya yaratacağı hasarın büyüklüğü hiç kestirilemiyor.

O bir yana süresi ayrı bir muamma.

80'den fazla bölge enerji tesisinin üçte birinden fazlasının zarar görmesi resmi daha da karanlık hale getiriyor.

Avrupa ve Japonya'daki rafineri marjlarının negatife dönmesine ilaveten Avustralya'nın ana rafinerilerinden birinde büyük bir yangın çıkması da eklenince kriz büyüdükçe büyüyor.

Küresel petrol stoklarındaki sert düşüşle dünyanın pek çok yerinde jet yakıtı kıtlığı rekor fiyatları getiriyor deniyor.

15 milyon varil/gün kayıp için her iki haftalık dönem, bir yıl küresel piyasa arzını 575.000 varil/gün oranında azaltacağının altı çiziliyor. Halihazırda zaten yaklaşık 2 milyon varil/gün kaybedildiği notuyla.

Bunun devasa bir şey olduğunu zincirleme reaksiyonla diğer etkileriyle birlikte kümülatif olarak değerlendirildiğinde görüyoruz resmin ne kadar karanlık olduğunu.

Ülkelerden birer birer açıklamalar gelmeye başlıyor hatta kriz yönetimi ile ilgili.

Avustralya ekstra 100 milyon litre dizel yakıtı temin ettik derken bunun aslında dizel talebinin sadece bir günden biraz fazlasına yetecek miktar olan 628 kbbl dizelin güvence altına alınması anlamına geldiği söyleniyor.

Buna rağmen bu kadarlık 'güvence' açıklaması Avustralya Başbakanı tarafından gururla ulusal bir konuşmada duyuruluyor.

Çünkü Avrupa'da jet yakıtının "belki altı haftalık" stoğunun kaldığı söyleniyor Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı tarafından.

Dünya Bankası bir yandan, Uluslararası Para Fonu diğer yandan 'destek paketi' açıklıyorlar.

25 milyar dolar biri, 50 milyar dolar biri dillendiriyor.

60 milyar dolara kadar çıkılabileceğini söylüyor Dünya Bankası ilave kaynak temininde.

Velhasıl kazananı olmayan bir krizde aç-kapa bitmedikçe kriz derinleşiyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela petrol hamlesi şimdi daha iyi anlaşılıyor...