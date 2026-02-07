Acem Kime Düşman...

İran kime düşman?

İran acaba herkesin zannettiği gibi gerçekten İsrail'e mi düşman?

Acem acaba herkesin zannettiği gibi Amerika'ya mı düşman?

Yoksa İran gerçek manada Türk'e ve İslam'a mı düşman?

Zor gibi görünen bu soruların aslında çok kolay cevapları var.

Görmeyi bilene...

Körün Gözüne...

Görmeyi bilene diyorum zira İran bugüne kadar izlediği sinsi politikalarla esasen kime düşman kime dost olduğunu net olarak gösterdi.

Ama dedik ya...

Görmeyi bilene.

İran bugüne kadar İsrail'e düşmanmış gibi davrandı, onunla savaşıyormuş gibi yaptı ama gerçekte her zaman İsrail'in değirmenine su taşıdı.

İran bugüne kadar Amerika'ya kafa tutuyormuş, ona karşı bir mücadele yürütüyormuş gibi davrandı ama gerçekte her zaman olduğu gibi arka planda Amerika'yla bir olup kirli işler çevirdi, onunla ele ele verip tiyatrosuna oyuncu oldu.

İran; İslam'ın bayraktarı, İslam adına savaşan süper güç edasıyla ortalıklarda caka sattı oysa gerçekte İran kendini İslam'ı bölen, İslam alemine en büyük zararı veren, batı adına İslam'la savaşan bir güç olarak konumladı.

Sorgulayın...

Benim girişte sorduğum sorular aslında son zamanlarda başta İran halkı olmak üzere tüm İslam aleminde sorulan sorular.

Bu sorular aykırı sorular, bu sorular ezber bozan sorular, bu sorular kurulu Yahudi tezgâhını yıkan sorular.

Ancak bu sorular doğru sorular, bu sorular bütün Müslümanların hatta insanlığın sorması gereken sorular.

Zira oynanan tiyatroya bakarsan İsrail İran'a İran İsrail'e düşman, oysa işin gerçeğinde İran İsrail'e hasta İsrail de İran'a.

İkisi gizli ortak siyam ikizi gibiler.

Davranın İranseverler...

Şimdi bu sözler üzerine birileri bize saldırmaya başlayacak.

Birçoğu İran görevlisi olan bu kişiler bir avuç.

Evet, ülkemizde bir avuç bakarkör var.

Şimdi bu bakarkörler ortalığa dökülecekler ve bize hakaretler, bize beddualar yağdırmaya başlayacaklar.

Benim, İran sevdasının gözlerini kör ettiği bu kardeşlerime tavsiyem şu.

Aklınızı öne alıp yazdığım yazıyı, yazıda verdiğim örnekleri sorgulayın, olanlar karşısında yüce kitabımız Kur'an-ı Kerimde yaratanın kullarına sorduğu o soruyu kendinize sorun

Düşünmez misiniz?

Düşünenler Doğruyu Buluyor...

Düşünenler, sorgulayanlar doğruyu buluyorlar.

Düşünenler, sorgulayanlar, Allah'ın verdiği aklı kullananlar gerçekte İran'ın tam bir Türk düşmanı olduğunu anlıyorlar.

Düşünenler, sorgulayanlar, Allah'ın verdiği aklı kullananlar İran'ın İslam ve Müslüman düşmanı olduğunu biliyorlar.

Uykudan uyanalım ve İslam aleminin bir türlü bir araya gelememesinin, İslam'ın bir türlü şaha kalkamamasının sebeplerini görelim.

Acem Kime Düşman...

İran tam bir Türk ve İslam düşmanı derken bunu ezberden söylemiyoruz.

Bizi bu sonuca götüren bir dizi olay yaşanıyor ve biz bu olaylar üzerine bir okuma yapıyoruz.

Son olay bu konuya en çarpıcı örnek.

Türkiye rejimden daha çok İran'ı ve İran halkını düşünmüş ve olası bir saldırıya karşı Amerika'ya tavır almıştır.

İki ülkeyi savaşmaktan kurtarma adına arabuluculuk yapan Türkiye iki ülke yetkilileri ile sayısız görüşme yapmıştır.

Gelinen durum itibarıyla İran Rejimi kendine yakışanı yapmış ve Türkiye'yi satarak, Türkiye'yi dışlayarak arabuluculuk yapmasını engellemiş, Umman'la bir olmayı tercih etmiştir.

Burada Lafım...

Elbette burada İran derken kastım İran halkı değil. Benim burada İran derken kastım batı yerleştirmesi İran rejimi.

İran'ın FETÖ'sü olan rejim.

Anlamayanlar için bir kere daha söylüyorum;

İran rejimi küresel çeteye hizmet eden bir yapıdır ve bu yapı, mevcut rejim Pehlevi ve Humeyni dahil batının İran halkına bir oyunudur.

Humeyni tam bir batı projesidir ve bizdeki Fethullah Gülen benzeri bir operasyondur.

Türkiye kendi FETÖ'süyle mücadele etmiş ve kazanmıştır, İran kendi FETÖ'süne yenilmiştir.

Mesele bundan ibarettir.