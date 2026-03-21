Aksa'da tarihe geçen karanlık

Kudüs, yalnızca bir şehir değildir; insanlığın ortak vicdanının, hafızasının ve imanının kesişim noktasıdır. Bu nedenle Mescid-i Aksa'ya yönelik her müdahale, sadece bir mekâna değil, insanlığın kutsal değerlerine yönelmiş bir saldırı olarak okunmalıdır. Ramazan Bayramı gibi en derin manevi anlamların yaşandığı bir günde, ibadet hakkının engellenmesi ise yalnızca siyasi değil, aynı zamanda ahlaki ve teolojik bir kırılmadır.

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı kapatma kararı, güvenlik gerekçeleriyle açıklanamayacak kadar ağır bir anlam taşımaktadır. Zira tarih bize göstermektedir ki, kutsal mekânların korunması, en çalkantılı dönemlerde bile "kırmızı çizgi" olarak kabul edilmiştir.

AKSA'NIN KAPISINA KİLİT VURULDU

1967'den bu yana ilk kez bayram namazının Aksa'da kılınamaması, sadece bir istisna değil; yeni bir dönemin işareti olarak okunmalıdır. Bu durum, Kudüs'ün statüsünü fiilen değiştirmeye yönelik uzun vadeli bir stratejinin parçası olarak değerlendirilmelidir.

Kutsal mekânlar üzerindeki egemenlik mücadelesi, klasik güç politikalarının çok ötesine geçer. Çünkü burada mesele yalnızca toprak değil, kimliktir; yalnızca güvenlik değil, inançtır. Mescid-i Aksa'nın kapatılması, Filistinlilerin kolektif hafızasına ve dini kimliğine yönelmiş bir müdahaledir. Bu tür uygulamalar, kısa vadede kontrol sağlıyor gibi görünse de uzun vadede çatışmayı derinleştirir ve barış ihtimalini zayıflatır.

İslam geleneğinde Mescid-i Aksa, yalnızca bir ibadet yeri değil, aynı zamanda peygamberler mirasının bir parçasıdır. Miraç'ın kalbi olan kutsal mekân, Müslümanların kalbinde özel bir yere sahiptir. Ancak mesele yalnızca İslam ile sınırlı değildir. Kudüs, üç semavi din için de kutsaldır. Bu nedenle buradaki bir ibadetin engellenmesi, dinler arası hassas dengeleri de zedeleyen bir adımdır.

İBADETE ENGEL, VİCDANA DARBE

Bayram namazının sokaklara taşması, aslında iki farklı gerçeği aynı anda gözler önüne sermektedir: Birincisi, baskının somutluğu; ikincisi ise inancın direnci.

İnsanlar camilere alınmasa da ibadetten vazgeçmemiştir. Bu, tarih boyunca görülen bir hakikatin tekrarından ibarettir: İnanç, duvarlarla sınırlandırılamaz. Ne kapılarla durdurulabilir ne de yasaklarla söndürülebilir.

Ancak bu direnişin romantize edilmesi de yeterli değildir. Uluslararası toplumun, özellikle de insan hakları ve din özgürlüğü konusunda hassas olduğunu iddia eden aktörlerin, bu tür uygulamalara karşı daha net bir tavır alması gerekmektedir. Sessizlik, bu tür politikaların normalleşmesine hizmet eder. Normalleşen her ihlal ise bir sonraki ihlalin zeminini hazırlar.

ZULMÜN EN YÜKSEK SESİ

Kutsal mekânlar siyasal hesaplaşmaların aracı olmaktan çıkarılmalıdır. Doğru yol, Kudüs'ün çok dinli ve çok kültürlü yapısına saygı gösterilmesidir. Doğru yol, güvenliği sağlarken özgürlükleri yok etmemektir. Ve en önemlisi, doğru yol, insan onurunu merkeze alan bir yaklaşımı benimsemektir.

Unutulmamalıdır ki, tarih yalnızca güç sahiplerini değil, adalet sahiplerini de yazar. Bugün alınan kararlar, yarının vicdanında yargılanacaktır. Mescid-i Aksa'nın kapıları kapatılmış olabilir; ancak bu kapılar, insanlığın ortak vicdanında hâlâ açıktır. Ve o vicdan, er ya da geç, hakikatin yanında yer alacaktır.