Amerika saldırılarının şifreleri

Trump...

Son günlerde hakkında en çok konuşulan lider.

Hayır mı şer mi?

En çok tartışılan lider.

Suikastlar, tehditler, kumpaslar...

Tüm bu olanlara rağmen direnen ve sonunda ipi göğüslemeyi başaran bir lider.

Gelişmeler gösteriyor ki önümüzdeki günlerde bayağı konuşacağız Başkan Trump'ı ve Amerika'yı.

Çanlar Kimin İçin Çalıyor...

Şu bir gerçek ki; yukarıda çizdiğim çerçeve ve son günlerde yaşananlar Amerika içinde yuvalanmış küresel çeteyi inanılmaz rahatsız ediyor.

Çete kurulduğu günden bugüne ilk defa bu kadar ciddi yaşam mücadelesi veriyor.

Çetenin bugünlerde yaşadıkları Kennedy döneminde yaşadıklarına rahmet okutuyor.

Görünen o ki; bu kıyamet savaşının altında kaldığı takdirde bir daha ayağa kalkamayacağını gören küresel çete bu oyunda kazanan olmak için elinden geleni ardına koymayacak.

Neler Oluyor...

Trump'ın başına gelenleri ya da bir başka deyişle Amerika'da neler olduğunu anlamak için olaylara bu mantıkla bakmak işleri oldukça kolaylaştıracaktır.

Amerika'da dönen dolapları anlamanın tek yolu budur.

Biraz daha sadeleşelim, daha basit bir tanımlama yapalım ya da olanları bir cümle ile özetleyelim derseniz bu konuda atılacak manşet bellidir;

"Trump Amerikan FETÖ'süne karşı savaşıyor."

Amerika'da yaşanan son terör saldırılarını bu gözlükle okumak veya sebebini buraya bağlamak en doğru okumadır.

Peki Neden...

Küresel Çete'nin şu an ki en güncel korkusu Trump'ın Suriye'den çekilecek olması ya da bir başka deyişle Amerika'nın Orta Doğu'dan atılması.

Geçtiğimiz günlerde Trump başkanlığı döneminde Suriye'de neler yapacağına yönelik bu korkuyu körükleyecek önemli açıklamalarda bulundu.

Şöyle dedi Trump;

"Dünyada çok fazla kriz var.

Suriye bizim sorunumuz değil akışına bırakın ve dahil olmayın.

Geçtiğimiz günlerde Suriye'den haberler aldık kendi başlarını çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız, Fransa'da karışmayacak.

Çünkü bizim önceliğimiz Ukrayna."

Korktuğu başına gelen çete daha bu sözlerin şokunu atlatamadan Trump'ın yeni kabinede ulusal güvenlik danışmanı olarak atadığı Mike Waltz'ın sözleriyle ikinci büyük şoku yaşadı.

Peki Waltz ne dedi;

"Trump'ın ABD Başkanı olduğu dönemdeki Ortadoğu politikaları doğru politika. Başkan bu konuda kesinlikle haklı. O kararlı bir şekilde bizi Orta Doğu savaşlarına sürüklememek için çabalıyor.

ABD askerlerinin Suriye'de olmaması gerekir. Amerikan botlarının (askerlerinin) Suriye'de herhangi bir şekilde dolaşmasına ihtiyacımız yok.

Acil Terör Saldırısı...

Küresel çete için tam bir travma olan bu duruma engel olmanın tek yolu acilen DEAŞ'ı devreye almak, unutulmuş örgütü tekrar hatırlatmak ve yeniden hortlatmaktı.

Bunun da tek yolu terör saldırıları düzenlemek.

Küresel çete de öyle yaptı ve Amerika'nın tam göbeğinde birbiri ardına terör saldırıları düzenledi.

Burada amaç Trump'ın "DEAŞ tehdidi bitmiştir" tezini çürütmek ve Amerika'nın Suriye'de ki varlığını PKK/YPG/SDG ile işbirliğini gerekçelendirmekti:

Bu son saldırılarla amaçlarına erdiler mi?

Eremedikleri gün gibi ortada.

Bu da demektir ki önümüzdeki günlerde DEAŞ saldırıları artarak devam edecek, saldırılar Avrupa başkentlerine sıçrayacak.